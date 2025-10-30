Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh: Tập trung thanh tra lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

TPO - Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.

Ngày 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra 5.946 lượt tổ chức đảng và 51.932 lượt đảng viên; qua kiểm tra đã phát hiện 186 tổ chức đảng và 1.038 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó có 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 976 tổ chức đảng và 2.484 đảng viên; qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật đối với 49 tổ chức đảng và 547 đảng viên vi phạm.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, nhiệm kỳ qua, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm: “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào”.

Với cách làm vững chắc, tích cực, chủ động, quyết liệt, bài bản và có trọng tâm, trọng điểm, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền của tỉnh.

Thời gian tới, ông Thái yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Tỉnh Bắc Ninh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, dũng khí, liêm chính, trong sạch; có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thông nghề nghiệp, trách nhiệm trong công việc.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở.