Xã hội

Google News

'Tham nhũng không còn xử lý nhẹ mà xử rất nghiêm, kể cả cán bộ cấp cao'

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khi tiếp xúc cử tri, người dân đã nói rằng tham nhũng không còn xử lý nhẹ mà xử rất nghiêm, kể cả cán bộ cấp cao, "không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng", tạo được lòng tin cho người dân cũng như nhà đầu tư.

Tài sản biến động tăng 300 triệu đồng mới phải kê khai

Ngày 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Về tài sản, thu nhập phải kê khai, dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

1510tn.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng quy định tăng giá trị tài sản, mức thu nhập khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với thực tế, bảo đảm tính thống nhất với mức tăng giá trị tài sản phải kê khai lên khoảng 3 lần (từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng).

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành với việc nâng mức kê khai giá trị tài sản, thu nhập từ 50 triệu lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác; nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh mức tăng này để phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội, tập trung vào kiểm soát việc kê khai tài sản có giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không quy định cứng các mức tiền trong luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Trải thảm đỏ cho nhà đầu tư

Liên quan đến việc dự thảo luật bỏ từ “khuyến khích” và bắt buộc tất cả doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước phải ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, quy định này có thể dẫn đến tăng thêm thủ tục, chi phí tuân thủ cho khu vực kinh tế tư nhân, ảnh hưởng tới việc thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc sửa đổi, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và thực tiễn hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Nêu ý kiến, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị cân nhắc khi bắt buộc khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Theo bà, đây là vấn đề quan trọng, có tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, việc điều chỉnh có ảnh hưởng tới kết cấu, tính thống nhất của luật ở một số nội dung về phòng, chống tham nhũng đối với khu vực ngoài nhà nước.

1510ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khi tiếp xúc cử tri, người dân đã nói rằng tham nhũng không còn xử lý nhẹ mà xử rất nghiêm, kể cả cán bộ cấp cao, "không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng", tạo được lòng tin cho người dân cũng như nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong chỉ số năng lực cạnh tranh ở các địa phương cũng phải dựa vào công tác phòng, chống tham nhũng để kêu gọi đầu tư dự án, làm sao trải thảm đỏ cho nhà đầu tư, người ta đi mà không "đạp gai, đạp đinh".

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường phát hiện và xử lý, tập trung thu hồi tài sản; đồng thời cần đảm bảo tính độc lập của các cơ quan trong phòng, chống tham nhũng...

Luân Dũng
#kê khai tài sản #thu nhập #Luật Phòng chống tham nhũng #tăng mức kê khai #tài sản lớn #biến động tài chính #quy định pháp luật

