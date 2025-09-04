Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk kê khai tài sản không trung thực

Huỳnh Thủy
TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết trong năm 2024, trong số 79 người được ngẫu nhiên xác minh thì có tới 17 cán bộ được xác định là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập hoặc trong giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2024.

Theo báo cáo, trong năm 2024, có 79 người được xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch kiểm tra tài sản, thu nhập.

Trong số này, có 17 người không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Ngoài ra, có 51 người đã có kết luận về những vi phạm, sai sót khác như kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin; chưa chính xác về số liệu, thông tin kê khai, chậm thời gian so với quy định... Tuy nhiên những trường hợp này không bị kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập.

Cũng theo báo cáo này, không có cán bộ nào bị xử lý kỷ luật vì lý do liên quan kê khai tài sản, thu nhập.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, công tác kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn nhiều khó khăn như: Việc xác định quyền sử dụng thực tế đối với đất chưa có giấy chứng nhận rất phức tạp. Cụ thể, khó khăn nằm ở việc phân biệt phần đất ở và đất trồng cây lâu năm, dẫn đến việc kê khai giá trị không nhất quán. Nếu thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích, phần đất ở sẽ được kê khai nhưng việc xác định giá trị vẫn chưa có sự đồng nhất.

Đối với nhà ở riêng lẻ, nếu được sử dụng cho mục đích khác như nuôi yến, việc phân loại có thể gặp khó khăn. Thêm vào đó, cách hiểu khác nhau về giá trị tài sản và thời điểm phát sinh cũng khiến cho việc kê khai không chính xác.

Một số địa phương còn hiểu sai về tổng thu nhập giữa hai lần kê khai, dẫn đến việc ghi không đúng giá trị tài sản và thu nhập. Điều này gây khó khăn trong việc công khai bản kê khai tài sản một cách chính xác.

Từ đó Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị sớm triển khai Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; đảm bảo phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng để rút ngắn thời gian xác minh. Đồng thời, ban hành văn bản quy định quy trình xác minh tài sản, thu nhập bao gồm trình tự thực hiện, biểu mẫu xác minh và hình thức kỷ luật tương ứng với mức độ vi phạm, nhằm thống nhất giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Huỳnh Thủy
