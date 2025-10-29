Thi thể nam giới chưa rõ danh tính nổi trên sông ở Bắc Ninh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 29/10, Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh vụ thi thể một người đàn ông nổi trên sông Thương (Bắc Ninh). Nạn nhân chưa rõ danh tính.

Theo đó, sáng 29/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Thương thuộc địa phận phường Cảnh Thụy (Bắc Ninh) và báo tin tới cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an phường Cảnh Thụy phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 35 – 45, cao khoảng 1m60. Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo gió màu xanh da trời, bên trong mặc áo cộc màu xanh, quần ngố xám đen và đeo thắt lưng da màu xanh. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được danh tính.

Công an phường Cảnh Thụy đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân, liên hệ với Cơ quan Công an để phối hợp xác minh theo quy định.

