Tìm thấy thi thể 2 người bị sóng cuốn mất tích ở Đắk Lắk

TPO - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 người bị sóng biển cuốn trôi trong lúc tắm biển ở Đắk Lắk.

Sáng 25/10, lực lượng chức năng cùng người dân ở Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể nam giới bị sóng biển cuốn trôi vào chiều qua là em N.H.T. (17 tuổi, trú tại xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk). Thi thể em T. được tìm thấy vào khoảng 6h.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 24/10, em N.H.T và N.H.Đ. (17 tuổi) cùng 3 người bạn trú xã Xuân Thọ đi tắm tại vùng biển thuộc phường Xuân Đài (Đắk Lắk).

Thời điểm này biển động, sóng to và gió lớn nên hai em N.H.T và N.H.Đ bị sóng lớn cuốn ra xa mất tích. Nhận được tin báo, hơn 50 người thuộc lực lượng biên phòng, công an, dân quân địa phương cùng sự hỗ trợ của người dân đã triển khai tìm kiếm dọc bờ biển, khu vực tàu thuyền neo đậu.

Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm.

Do ảnh hưởng của sóng lớn, mưa và gió mạnh nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 20h30 ngày 24/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đ.

Sau đó, việc tìm kiếm tiếp tục được triển khai xuyên đêm trong tiết trời mưa gió để tìm kiếm em T.