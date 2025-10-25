Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể 2 người bị sóng cuốn mất tích ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 người bị sóng biển cuốn trôi trong lúc tắm biển ở Đắk Lắk.

Sáng 25/10, lực lượng chức năng cùng người dân ở Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể nam giới bị sóng biển cuốn trôi vào chiều qua là em N.H.T. (17 tuổi, trú tại xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk). Thi thể em T. được tìm thấy vào khoảng 6h.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 24/10, em N.H.T và N.H.Đ. (17 tuổi) cùng 3 người bạn trú xã Xuân Thọ đi tắm tại vùng biển thuộc phường Xuân Đài (Đắk Lắk).

tienphong-1.jpg

Thời điểm này biển động, sóng to và gió lớn nên hai em N.H.T và N.H.Đ bị sóng lớn cuốn ra xa mất tích. Nhận được tin báo, hơn 50 người thuộc lực lượng biên phòng, công an, dân quân địa phương cùng sự hỗ trợ của người dân đã triển khai tìm kiếm dọc bờ biển, khu vực tàu thuyền neo đậu.

tienphong-1-2900.jpg
Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm.

Do ảnh hưởng của sóng lớn, mưa và gió mạnh nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 20h30 ngày 24/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đ.

Sau đó, việc tìm kiếm tiếp tục được triển khai xuyên đêm trong tiết trời mưa gió để tìm kiếm em T.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thi thể #tử vong #sóng biển #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục