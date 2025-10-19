Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Hơn 1000 người ở Nghệ An đang bị cô lập bởi lũ dữ cuốn trôi cả cầu và đường

Ngọc Tú

TPO - Chính quyền xã Nga My (Nghệ An) đang phải cắt cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng cứu trợ vào cho người dân ở hai bản Na Kho và Na Ngân với hơn 1000 nhân khẩu bị cô lập từ nhiều ngày nay do lũ dữ làm cuốn trôi cả cầu và đường vào nơi này.

Video lực lượng chức năng vận chuyển hàng cứu trợ vào cho dân bản bị cô lập ở xã miền núi Nghệ An.
561641105-122143636706924692-1619517813378229095-n.jpg
﻿Ngày 19/10, ông Lô Khăm Kha - Chủ tịch UBND xã Nga My (Nghệ An) cho biết, xã này bị thiệt hại nặng nề sau các đợt bão lũ thời gian qua. Trong đó, nhiều hệ thống đường, cầu bị lũ cuốn trôi gây chia cắt giao thông. Hiện vẫn còn 2 bản Na Kho và Na Ngân bị cô lập từ nhiều ngày trước, xe máy không thể di chuyển vào trong.
tp-8.jpg
“Bản Na Kho có 78 hộ, 402 khẩu. Bản Na Ngân có 155 hộ, 772 khẩu. Hiện đường đi đang bị chia cắt, xe không thể di chuyển vào. Trong đó đường vào bản Na Ngân có 3 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, người dân phải lội khe suối để đi lại”, ông Lô Khăm Kha nói.
c42c615d8e6803365a79.jpg
tp-1.jpg
tp-10.jpg
Nhiều đoạn đường bị đất núi sạt lở chắn ngang. Có đoạn bị sạt trượt mất luôn đường.
anh-chup-man-hinh-2025-10-19-luc-085935.png
Có hai cây cầu dân sinh tại bản Văng Môn và bản Canh (ở xã Nga My) cũng bị cuốn trôi hoàn toàn khiến giao thông bị chia cắt, việc đi lại của người dân cực kỳ khó khăn.
560013454-122142289208924692-4398132733573836720-n.jpg
﻿Những ngày qua, chính quyền xã đã cử hơn 30 người gồm nhiều lực lượng khác nhau gồm cán bộ ủy ban xã, dân quân tự vệ, công an, bộ đội, thanh niên các bản đến vận chuyển lương thực, hàng cứu trợ vào cho người dân đang bị cô lập ở các bản Na Kho và Na Ngân.
img-0147.png
img-0145.png
Lực lượng chức năng vận chuyển hàng bằng xe máy sau đó đi bộ qua những điểm sạt lở. Các túi hàng sau đó được bàn giao lại cho thanh niên dân bản tiếp tục vận chuyển vào trong để phân phát cho người dân.
tp-13.jpg
Chủ tịch xã Nga My, ông Lô Khăm Kha cho biết, những ngày qua, chính quyền địa phương đã cử nhiều tổ công tác đi khảo sát, kiểm tra các tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở để thống kê, đề xuất và lên phương án sửa chữa.
559054390-122141680838924692-4645094532764309400-n.jpg
tp-7.jpg
Tuy nhiên nhiều tuyến đường bị cuốn trôi hoàn toàn, xã không thể sửa chữa. Chính quyền xã Nga My mong muốn tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí để làm lại đường, làm lại cầu cho người dân đi lại.
Ngọc Tú
#Nghệ An #cô lập #sạt lở #đường hỏng #hỏng đường #cầu bị lũ cuốn #cứu trợ #vận chuyển hàng cứu trợ #1000 người

Xem thêm

Cùng chuyên mục