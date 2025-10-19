Hơn 1000 người ở Nghệ An đang bị cô lập bởi lũ dữ cuốn trôi cả cầu và đường

TPO - Chính quyền xã Nga My (Nghệ An) đang phải cắt cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng cứu trợ vào cho người dân ở hai bản Na Kho và Na Ngân với hơn 1000 nhân khẩu bị cô lập từ nhiều ngày nay do lũ dữ làm cuốn trôi cả cầu và đường vào nơi này.
Nhiều đoạn đường bị đất núi sạt lở chắn ngang. Có đoạn bị sạt trượt mất luôn đường.
Lực lượng chức năng vận chuyển hàng bằng xe máy sau đó đi bộ qua những điểm sạt lở. Các túi hàng sau đó được bàn giao lại cho thanh niên dân bản tiếp tục vận chuyển vào trong để phân phát cho người dân.
Tuy nhiên nhiều tuyến đường bị cuốn trôi hoàn toàn, xã không thể sửa chữa. Chính quyền xã Nga My mong muốn tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí để làm lại đường, làm lại cầu cho người dân đi lại.