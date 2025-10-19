Hơn 1000 người ở Nghệ An đang bị cô lập bởi lũ dữ cuốn trôi cả cầu và đường

TPO - Chính quyền xã Nga My (Nghệ An) đang phải cắt cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng cứu trợ vào cho người dân ở hai bản Na Kho và Na Ngân với hơn 1000 nhân khẩu bị cô lập từ nhiều ngày nay do lũ dữ làm cuốn trôi cả cầu và đường vào nơi này.