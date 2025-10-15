Cô lập giữa biển nước, người dân Bắc Ninh thổi cơm chung vượt qua lũ lịch sử

TPO - Giữa mênh mông nước lũ, “bếp ăn yêu thương” ở thôn Đậu (xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Bữa cơm giản dị này giữa lũ dữ trở thành ngọn lửa ấm áp, gắn kết cả cộng đồng trong những ngày lũ lụt lịch sử.

Khói bếp giữa biển nước

Những ngày giữa tháng 10, nước lũ vẫn ngập mênh mông quanh thôn Đậu, xã Mỹ Thái (Bắc Ninh). Để vào được thôn, PV Tiền Phong và đoàn tiếp tế lương thực phải di chuyển bằng thuyền của lực lượng công an. Con thuyền lướt qua biển nước, xa xa người dân trong thôn vẫy tay mừng đoàn cứu trợ đến.

Cập bờ, nhiều thanh niên nhanh nhẹn phụ khiêng thùng mì, bao gạo, thùng nước uống lên khu đất cao trong thôn Đậu – nơi được chọn làm điểm tập kết hàng hóa và tổ chức nấu ăn. Trong gian bếp tạm, khói bay lên nghi ngút, mùi thức ăn thơm lừng quyện trong làn gió ẩm. Những người phụ nữ tay thoăn thoắt nhặt rau, thái thịt, nhóm bếp. Dưới làn khói cay xè, ai nấy đều lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui, sự sẻ chia.

Thôn Đậu, xã Mỹ Thái vẫn bị cô lập bởi nước lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chị Lương Thị Thuận, một người dân trong thôn Đậu, vừa đảo nồi thịt gà vừa cười nói: “Nhà tôi cũng ngập nước, chẳng nấu ăn được. Bà con bàn nhau dựng bếp chung để cùng nấu nướng, chia phần cho những nhà bị ngập sâu. Ai góp được gì thì góp. Cứ thế, bếp lửa không tắt ngày nào”.

Chị Lương Thị Thuận cùng nấu cơm với người trong thôn. Ảnh: Nguyễn Thắng

Từ ngày 8/10, nước lũ dâng cao, toàn bộ 130 hộ dân với hơn 430 nhân khẩu của thôn Đậu bị cô lập. Mất điện, đường giao thông bị chia cắt, nhiều gia đình phải sơ tán tạm. “Đây là trận lũ lịch sử trong đời tôi”, ông Vũ Văn Tạo – Trưởng thôn Đậu, thở dài khi nhìn ra vùng nước mênh mông trước làng.

Bữa cơm nghĩa tình giữa lũ dữ

Ông Tạo cho biết, để có bữa cơm mỗi ngày, người dân thôn Đậu đã tự nguyện góp công, góp sức. Đàn ông phụ trách vận chuyển hàng cứu trợ, phụ nữ đảm nhận nấu nướng, trẻ con thì giúp rửa rau, nhặt củi khô. Mọi người chia nhau từng việc, không ai quản việc nặng nhẹ.

Hằng ngày, người dân thôn Đậu nấu khoảng 100 suất ăn để chia cho các hộ bị ngập sâu và lực lượng cứu hộ. Thực phẩm được lấy từ hàng tiếp tế của cơ quan chức năng, các tổ chức thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm. Bà con cùng nhau duy trì bếp ăn suốt hơn một tuần nay, chưa hôm nào ngơi nghỉ.

Những ngày ngập lụt lịch sử, người dân thôn Đậu luôn duy trì "bếp ăn yêu thương". Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo ông Tạo, “bếp ăn yêu thương” không chỉ dành cho người dân trong thôn bị ngập mà còn là nơi để các tình nguyện viên đến giúp dân nghỉ ngơi, ăn uống giữa những giờ làm việc. “Trong gian khó, người dân càng gắn bó, càng thương nhau. Tình làng nghĩa xóm chính là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua lũ dữ. Đến nay, thôn Đậu vẫn bị cô lập bởi nước lũ”, ông Tạo xúc động nói.

Anh Vũ Hướng Dương – một người dân trong thôn Đậu, vừa khuân thùng nước cứu trợ từ thuyền lên bờ, vừa chia sẻ: “Nhà tôi ngập hết tầng một, không còn chỗ nấu ăn. Nhờ bếp chung, cả nhà được ăn cơm nóng mỗi ngày. Tôi tham gia cùng mọi người vận chuyển hàng, coi như góp chút sức giúp bà con. Những bữa cơm giữa lũ khiến ai cũng cảm nhận rõ hơn tình người”.

Anh Dương cho hay, giữa gian bếp tạm, những nồi cơm trắng dẻo, nồi canh rau thơm ngát được bưng ra. Người dân ngồi quây quần bên nhau, cùng ăn, cùng trò chuyện. Bữa ăn giản dị nhưng ấm cúng như một gia đình lớn.

Anh Vũ Hướng Dương vận chuyển hàng cứu trợ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Anh Hoàng Văn Quyến ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh), một tình nguyện viên, chia sẻ, anh có bạn ở thôn Đậu, nghe tin bị cô lập nên đến giúp. Dù bị bao quanh bởi mênh mông nước lũ, bà con trong thôn vẫn lạc quan, đùm bọc nhau. Ăn bữa cơm với họ, anh thấy như đang ở nhà mình.

“Bữa cơm trong lũ của người dân thôn Đậu không chỉ là cách chống chọi với thiên tai mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của tình người đằm thắm nơi vùng quê Bắc Ninh. Trong gian khó của lũ lụt, người dân nơi đây đã thắp sáng ngọn lửa yêu thương để cùng nhau vượt qua”, anh Quyến xúc động nói.

Người dân thôn Đậu vẫy chào đoàn tiếp tế ra về. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chiều muộn, khi ánh mặt trời nhuộm vàng mặt nước, đoàn tiếp tế lương thực rời thôn Đậu, khói bếp vẫn bay lên từ gò cao. Tiếng cười nói, tiếng bếp lửa hòa vào không gian tĩnh lặng của vùng quê đang oằn mình trong lũ.