Huế: Huế cảnh báo nhiều vị trí nguy cơ sạt lở, lũ quét trong tuần tới

TPO - Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ lũ quét, trượt lở đất tại nhiều vị trí trên địa bàn thành phố do mưa lớn được dự báo xảy ra trong vài ngày tới.

Chiều 18/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết vừa phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn do mưa lớn dự báo xảy ra trong những ngày cuối tháng.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua huyện A Lưới cũ có nguy cơ sạt lở﻿ gây ách tắc giao thông khi xảy ra mưa lớn kéo dài.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 23 đến 26/10, trên địa bàn thành phố có thể xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, do tác động của tổ hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Qua rà soát, nhiều khu vực đồi núi, ven sông và ven biển ở các xã, phường, thị trấn thuộc TP Huế có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, nhất là tại các địa bàn miền núi, trung du và ven biển.

Khu vực miền núi A Lưới, Nam Đông được xác định là vùng trọng điểm thiên tai do mưa lớn, với hàng trăm hộ dân nằm trong vùng có khả năng trượt lở đất và lũ quét. Các vị trí đáng chú ý gồm thôn, vùng Tru Pỉ, Trung Sơn, Hồng Kim, Hồng Vân, A Ngo, Quảng Nhâm, Sơn Thủy, Lâm Đớt, A Roàng, Hương Phong…

Các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 74 và khu vực cửa khẩu A Đớt có nguy cơ sạt trượt cao. Ngoài ra, nhiều đoạn sông Tà Rình, sông A Sáp, suối Lê Ninh, khe Triết, khe Chai (huyện A Lưới cũ) được cảnh báo xói lở bờ sông khi mưa lớn kéo dài.

Tại vùng núi Nam Đông và khu vực Khe Tre (huyện Nam Đông cũ), hiện tượng sạt lở đất đồi, mái taluy và sông suối từng được ghi nhận xảy ra ở các thôn Lấp, A Tin, Hà An, Đa Phú, Dỗi, Pa Yêm… do đó cần đặc biệt lưu ý để có phương án ứng phó, di dời dân, cảnh báo nguy hiểm đi lại. Đặc biệt, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua xã Khe Tre là điểm có nguy cơ trượt lở mái dốc khi mưa lớn.

Tuyến Quốc lộ 49B qua xã Phú Lộc được cảnh báo nguy cơ sạt lở sườn mái ta luy.

Vùng cảnh báo sạt lở còn có các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú (thị xã Phong Điền cũ), các xã Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Quảng Điền thuộc vùng ven biển và đầm phá. Sạt lở cũng được cảnh báo có nguy cơ xảy ra dọc các tuyến đường 71, Tỉnh lộ 17, Quốc lộ 49B và nhiều đoạn bờ sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Truồi, sông Nước Ngọt - Bù Lu. Tại phường Phong Phú, hiện tượng xâm thực bờ biển có nguy cơ gia tăng do mưa lớn, triều cường xảy ra trong vài ngày tới, đe dọa nhiều tổ dân phố như Trung Đồng, Tân Hội, Mỹ Hòa, Thế Mỹ A, B.

Các phường nội đô TP Huế cũng không nằm ngoài cảnh báo. Một số khu vực đồi núi ở phường Thủy Xuân, Thanh Thủy, Kim Long, An Cựu có thể sạt trượt cục bộ; trong khi sông Hữu Trạch, Lợi Nông, Như Ý, Thống Nhất và sông Vực có nguy cơ sạt lở bờ, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân.

Ngoài ra, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan qua phường Kim Trà, cùng khu vực bờ sông Bồ tại vùng Hương Xuân, Hương Toàn, Hương Chữ được đánh giá có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, nhất là sau các đợt mưa kéo dài.

Bờ sông Bù Lu - Nước Ngọt ngày 18/10.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố đang yêu cầu các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo, sơ tán, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm; chủ các hồ đập, dự án ven sông, ven biển, cầu cửa biển Thuận An phải kiểm tra công trình, gia cố, di dời người và thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lũ lụt.

Các đơn vị, địa phương cần chủ động bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong tình huống mưa lớn, thời tiết diễn biến phức tạp trong những ngày cuối tháng 10 tới.