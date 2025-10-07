Sạt lở đất vùi lấp 2 vợ chồng ở Thanh Hóa

TPO - Mưa lớn trong đêm gây sạt lở đất xuống lán trại khiến đôi vợ chồng ở Thanh Hóa bị vùi lấp, dẫn đến tử vong.

Sáng 7/10, trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Biên phòng cung cấp.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trong đêm 6/10, trên địa bàn xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa to kéo dài, gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại khu vực rừng núi thuộc thôn Đoàn Kết, sạt lở đất đổ xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến vợ, chồng ông Lương Văn Ch.(SN 1971) và vợ Lò Thị P. (SN 1977, trú bản Đoàn Kết) bị vùi lấp dẫn đến tử vong.

“Sáng nay khi người dân vào rẫy thì phát hiện sự việc, đơn vị đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho người thân mai táng”, thượng tá Lượng cho hay.

Trong khi đó, tại xã Trung Hạ, mưa lớn đã gây sạt lở taluy dương tại Km22–Km23 trên tuyến Quốc lộ 217 (đoạn qua bản Tong), khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Sạt lở đất trên quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ.

Lãnh đạo UBND xã Trung Hạ cho biết, từ cơn bão số 10, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí trên Quốc lộ 217 vào địa phương.

Khi vừa khắc phục xong, mưa lớn do ảnh hướng bão số 11 tiếp tục khiến nhiều vị trí trên tuyến đường này bị sạt lở hàng chục mét. Hiện, địa phương đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục, sớm thông tuyến trở lại.

Mưa lớn cũng khiến nước sông Bưởi qua xã Kim Tân dâng cao, chảy xiết, gây sạt lở gần 200m đường tỉnh ĐT523 qua thôn Lâm Thành. Chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo, không cho phương tiện qua lại đoạn đường nguy hiểm này.

Sạt lở trên tuyến đường 523 qua xã Kim Tân. Ảnh: Kh. Trình.

Sạt lở đất cũng khiến 4 hộ dân ở thôn Chiên Pục, xã Mường Lát bị thiệt hại nặng. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đang hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, tổ chức di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đất đe dọa đến các vị trí an toàn.