Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Triều cường, sạt lở gây thiệt hại nhiều nơi ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ triều cường từ ngày 6-12/10 vừa qua đã gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Riêng ngày 9 - 10/10, triều cường làm ngập sâu, gây sạt lở nhiều tuyến đê bao, ảnh hưởng lớn tới đất sản xuất, vườn cây ăn trái, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho thấy, kỳ triều cường từ ngày 6-12/10 (15-21/8 âm lịch) đã làm ngập khoảng 880ha vườn cây ăn trái (bưởi, sầu riêng, chôm chôm, nhãn…), chưa ước tính được giá trị thiệt hại. Về thủy sản, hơn 4 tấn cá các loại bị thiệt hại do tràn ao, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

s4.png
Tình hình sạt lở nghiêm trọng tại xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long gần đây.

Đối với hệ thống công trình thủy lợi, nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tổng chiều dài bờ bao bị tràn hơn 12km, bờ bao bị sạt lở tại 18 vị trí với tổng chiều dài 572m, ước tổng thiệt hại khoảng 222 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND các xã, phường huy động lực lượng gia cố bờ bao, xử lý, hỗ trợ khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó các đợt triều cường cuối năm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do triều cường gây ra. Thực hiện gia cố bờ bao, đê bao xung yếu để ngăn chặn và phòng, chống triều cường dâng cao, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

s1.png

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các địa phương khảo sát thực tế, hướng dẫn địa phương gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, tràn, vỡ đê bao để bảo vệ sản xuất, tài sản, an toàn cho người dân trong các kỳ triều cường sắp tới.

Cảnh Kỳ
#triều cường #sạt lở #thiệt hại #Vĩnh Long #Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long #Sở NN&MT

Xem thêm

Cùng chuyên mục