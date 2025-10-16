Triều cường, sạt lở gây thiệt hại nhiều nơi ở Vĩnh Long

TPO - Kỳ triều cường từ ngày 6-12/10 vừa qua đã gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Riêng ngày 9 - 10/10, triều cường làm ngập sâu, gây sạt lở nhiều tuyến đê bao, ảnh hưởng lớn tới đất sản xuất, vườn cây ăn trái, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho thấy, kỳ triều cường từ ngày 6-12/10 (15-21/8 âm lịch) đã làm ngập khoảng 880ha vườn cây ăn trái (bưởi, sầu riêng, chôm chôm, nhãn…), chưa ước tính được giá trị thiệt hại. Về thủy sản, hơn 4 tấn cá các loại bị thiệt hại do tràn ao, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Tình hình sạt lở nghiêm trọng tại xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long gần đây.

Đối với hệ thống công trình thủy lợi, nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tổng chiều dài bờ bao bị tràn hơn 12km, bờ bao bị sạt lở tại 18 vị trí với tổng chiều dài 572m, ước tổng thiệt hại khoảng 222 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao UBND các xã, phường huy động lực lượng gia cố bờ bao, xử lý, hỗ trợ khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó các đợt triều cường cuối năm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do triều cường gây ra. Thực hiện gia cố bờ bao, đê bao xung yếu để ngăn chặn và phòng, chống triều cường dâng cao, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các địa phương khảo sát thực tế, hướng dẫn địa phương gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, tràn, vỡ đê bao để bảo vệ sản xuất, tài sản, an toàn cho người dân trong các kỳ triều cường sắp tới.