Nâng nền cho Bến Ninh Kiều để hết ngập

TPO - Với hàng loạt bất cập tại khu vực Bến Ninh Kiều, đặc biệt tình trạng ngập thường xuyên mỗi khi triều cường, phường Ninh Kiều kiến nghị TP Cần Thơ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 dự án cải tạo hạ tầng khu vực này, trong đó có hạng mục nâng nền chống ngập.

UBND phường Ninh Kiều cho biết, Công viên – Bến Ninh Kiều là không gian công cộng trung tâm thành phố, giáp sông Cần Thơ, gắn kết trực tiếp với phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, Tượng đài Bác Hồ, bảo tàng, hệ thống bến tàu du lịch... Tổng diện tích hơn 21.700m2. Bên trong khuôn viên có 6 bến tàu du lịch đang hoạt động... Đa phần các hạng mục này xây dựng từ trước năm 2010, nay đã xuống cấp.

Công viên - Bến Ninh Kiều bị ngập hôm 8/10 vừa qua.

Bên trong Bến Ninh Kiều có nhiều đơn vị vận hành các công trình, nhưng thiếu một đầu mối thống nhất, dẫn tới việc hạn chế trong quản lý, ảnh hưởng đến hình ảnh của không gian trung tâm và trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, hằng năm vào thời điểm triều cường (tháng 9-11), khu vực công viên thường xuyên bị ngập sâu từ 30-50cm trong nhiều giờ. Tình trạng ngập ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, trơn trượt cho người dân và du khách, ô nhiễm môi trường, làm gia tăng mức độ xuống cấp của công viên.

Theo UBND phường Ninh Kiều, dự án cải tạo công viên và kè Ninh Kiều do quận Ninh Kiều (cũ) lập, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp hạ tầng và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, du lịch. Dự án gồm hạng mục cải tạo công viên, nâng nền chống ngập, chỉnh trang, thêm nhà xe, bờ kè, bến tàu... Tổng mức đầu tư khái toán của dự án hơn 192 tỷ đồng.



Phường Ninh Kiều đã kiến nghị TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện dự án trên và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Triều cường dâng cao, lối đi bộ công viên hòa cùng sông Cần Thơ.

UBND phường Ninh Kiều cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành sớm thực hiện thủ tục kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án cảng khách Cần Thơ tại vị trí bến phà Cần Thơ cũ, nhằm di dời các bến thủy nội địa tại khu vực Bến Ninh Kiều, góp phần lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, cảnh quan và môi trường đô thị.