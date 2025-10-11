Nếu không vì người lao động, quê hương, có lẽ doanh nghiệp đã dừng lại

TPO - Vượt qua những khó khăn, trong 3 năm qua, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 35.600 doanh nghiệp thành lập mới, riêng nửa đầu năm nay tăng so 60% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng năm ở những ngành lợi thế tăng trưởng đều, vùng đóng góp nhiều nhất với 58% thặng dư thương mại mang ngoại tệ dự trữ cho quốc gia.

Thông tin được ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đưa ra tại Tọa đàm Doanh nhân ĐBSCL - Kiến tạo doanh nghiệp (DN) trong kỷ nguyên số, chiều 11/10, dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc VCCI ĐBSCL.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, có thể nói, những người làm kinh doanh chưa bao giờ trải qua giai đoạn thăng trầm như hiện nay. Từ đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế, xung đột nhiều nơi trên thế giới, đến biến động khó lường của thương mại toàn cầu. Trong nước, DN gặp khó về nguồn vốn, thị trường tiêu thụ giảm sút, nhiều nhà máy buộc phải giảm lao động, năng suất và hiệu quả thấp.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách ban hành cùng lúc chưa xoay trở kịp, thủ tục hành chính có giảm nhưng chưa thực sự giúp kinh doanh tốt hơn, ảnh hưởng từ thiên tai ngày một nhiều hơn trong khi công nghệ chuyển đổi chưa kịp… "Những áp lực này đã làm cho nhiều DN không còn đủ sức tồn tại", ông Lam nói.

Đại diện VCCI dẫn chứng, chỉ trong 3 năm (2022-2024), vùng ĐBSCL có hơn 41.500 DN tạm ngưng hoạt động. Trong nửa đầu năm nay cũng có gần 9.500 DN dừng hoạt động, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. “Nhiều DN nói với tôi rằng, nếu như không vì người lao động, quê hương, có lẽ họ dừng lại vì quá sức, nếu cố gắng có thể kéo theo hệ luỵ phá sản, thậm chí vỡ nợ”, ông Lam nói.

Mặc dù vậy, vượt qua những khó khăn, người dân và DN vùng ĐBSCL tiếp tục vươn lên. Trong 3 năm qua, ĐBSCL có hơn 35.600 DN thành lập mới, nửa đầu năm nay có 9.300 DN ra đời, tăng 60% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng năm ở những ngành lợi thế tăng trưởng đều, và là vùng đóng góp nhiều nhất với 58% thặng dư thương mại mang ngoại tệ dự trữ cho quốc gia.

Theo ông Lam, kết quả trên nhờ vào sự nỗ lực chính từ tinh thần kinh doanh của giới doanh nhân, bên cạnh chính sách từ Nhà nước giúp kinh tế ổn định. Với sự ra đời của Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên khẳng định vai trò không thể thiếu của khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 khẳng định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước”.

Đại diện VCCI ĐBSCL đề nghị các tỉnh, thành ĐBSCL tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN phát triển. Cán bộ, công chức các cấp cần xem DN như người thân của mình để phục vụ, tận tình hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, chứ không chỉ chấp thuận hay không đồng ý.

Quang cảnh tọa đàm.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, 9 tháng đầu năm nay, Cần Thơ có 3.326 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 17.550 tỷ đồng, tăng hơn 40% số DN và 4% số vốn so cùng kỳ; toàn thành phố hiện có hơn 20.500 DN đang hoạt động. Thành phố thu hút 19 dự án đầu tư mới, trong đó có 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 19.000 tỷ đồng, 1 dự án FDI vốn 100 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ.

Theo ông Hòa, để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Cần Thơ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực điều hành, đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho DN. Cùng đó, Thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng số và hỗ trợ DN chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường đối thoại công - tư; khuyến khích hình thành các DN tư nhân lớn, đủ tầm khu vực, quốc tế, hỗ trợ thực chất DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi.

"Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm nhằm tạo động lực mới cho phát triển. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để mỗi ý tưởng, mỗi sáng kiến của DN đều được trân trọng và hiện thực hóa. Xác định thành công của DN tại Cần Thơ cũng là thành quả của thành phố", ông Hòa nói.