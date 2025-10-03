Tân Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long: Đề cao trách nhiệm, dám nghĩ dám làm

TPO - Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu hứa, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phong cách và phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành chương trình làm việc và bế mạc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phát biểu.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, đại hội lần này là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh Vĩnh Long. Biểu dương những thành tích của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua, ông Lê Minh Trí cũng cho rằng tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế để đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thời gian tới, ông Trí cho rằng, tỉnh Vĩnh Long cần xác định chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với đó, công nghiệp và năng lượng phải trở thành động lực bứt phá, đưa Vĩnh Long thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước.

Cũng theo ông Trí, với đường bờ biển dài, kinh tế biển sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa tỉnh Vĩnh Long vươn lên. Do đó, cần phát triển có chọn lọc các ngành chủ lực trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế bổ sung giữa các khu vực của ba tỉnh trước đây.

Ông Lê Minh Trí cũng lưu ý, người đứng đầu phải thực sự tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh, không ngại khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy nhiệm kỳ sang tư duy chiến lược dài hạn, từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, từ hành động đơn lẻ sang phối hợp tổng thể giữa cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

"Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành chương trình hành động rõ mục tiêu, lộ trình, có đơn vị, cơ quan và người chịu trách nhiệm, có kết quả cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân", Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhấn mạnh.

Trước đó, tại đại hội, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, đại hội nghiêm túc tiếp thu và quán triệt đầy đủ những chỉ đạo trên vào Văn kiện Đại hội và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Lãnh đạo triển khai nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, ông Trần Văn Lâu hứa, quyết tâm thực hiện thật tốt những nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới phong cách và phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân.

“Biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành hành động, biến lợi thế thành sức mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Từng bước đưa Vĩnh Long trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng; phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới”, ông Lâu nói.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại phiên làm việc chiều cùng ngày, Đại hội công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, với 13 đồng chí; chỉ định ông Bùi Văn Nở - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy gồm: ông Phạm Thành Lập; bà Lê Thị Nghĩa Nhân; ông Nguyễn Minh Cường; bà Trần Thị Kim Phượng; bà Nguyễn Thị Thanh Uyên; ông Lê Quốc Bửu.

Đại hội đã nhất trí cao với quan điểm, mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025-2030, với 31 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị.