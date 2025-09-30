ADB dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

TPO - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên mức 6,7% trong năm nay. Tuy nhiên, tăng trưởng được dự báo sẽ chậm lại trong phần còn lại của năm, do tác động của thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 7/8.

Hôm nay (30/9), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nâng lên so với mức dự báo trước đó là 6,6%. Theo ADB, làn sóng gia tăng xuất khẩu trước khi Hoa Kỳ áp dụng thuế quan mới cùng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, tăng trưởng được dự báo sẽ chậm lại trong phần còn lại của năm do tác động của các mức thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 7/8.

"Dù nền kinh tế nội địa vẫn ổn định, tăng trưởng dự kiến sẽ giảm nhịp so với sự bứt phá mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025", chuyên gia ADB chỉ rõ.

ADB công bố điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam - nhận định, sự phối hợp tốt hơn giữa thực thi hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ giúp tránh gây áp lực quá mức lên các công cụ tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế tài chính vĩ mô.

Trong dài hạn, các cải cách pháp lý toàn diện cần giải quyết những thách thức mang tính cấu trúc, như đảm bảo khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, hiện đại hóa hệ thống thuế và chuyển đổi số. Đây là những yếu tố then chốt cho một mô hình tăng trưởng cân bằng hơn.

ADB nhận định, mức thuế đối ứng Mỹ áp dụng với Việt Nam, bao gồm 20% đối với hàng nhập khẩu và 40% đối với hàng trung chuyển, đặt ra những rủi ro về suy giảm tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Trong quý còn lại của năm, các mức thuế này dự kiến sẽ tác động tới thương mại và đầu tư, nhấn mạnh tính cấp thiết của những cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy một mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, được hỗ trợ bởi cầu nội địa mạnh mẽ hơn và các thị trường xuất khẩu đa dạng hơn, nhằm giảm thiểu các cú sốc liên quan đến thuế quan", chuyên gia ADB nêu.

Lạm phát được dự báo ở mức 3,9% trong năm 2025 và giảm nhẹ xuống 3,8% trong năm 2026. Giá năng lượng toàn cầu giảm đã góp phần làm giảm chi phí vận tải - yếu tố chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng hóa tiêu dùng.

Ông Shantanu Chakraborty cũng lưu ý Việt Nam cần chú trọng "chống chịu khí hậu" cho hạ tầng. Dù đã đạt nhiều tiến bộ, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm sáu quốc gia dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo, lưu trữ pin và truyền tải điện là yêu cầu cấp thiết.

Ông Nguyễn Bá Hùng - chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam - cho rằng, kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn duy trì khả năng chống chịu cao. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng sắp tới sẽ chịu tác động mạnh từ những bất ổn toàn cầu và việc Mỹ áp thuế quan ở mức cao.

Ông Hùng nhấn mạnh, thực thi chính sách tài khóa hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh đầu tư công sẽ đóng vai trò then chốt để duy trì tăng trưởng và tăng sức chống chịu. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính sách tài khóa và tiền tệ là cần thiết để tránh những bất lợi của công cụ tiền tệ, qua đó giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.