Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vĩnh Long phấn đấu thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị. Tham dự có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 152.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, đã thông qua quy chế làm việc và nội quy Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc ở phiên chính thức vào ngày mai (3/10).

dung1.jpg
Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long báo cáo Đại hội chương trình làm việc.

Theo Báo cáo Chính trị trình đại hội, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tỉnh Vĩnh Long tăng trưởng ổn định, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển rõ rệt. Nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện.

z7073612179655-b880df2fbc0c0e45e552ad120ecf3d5e.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội ngày càng được củng cố. Kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý nghiêm vi phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, như một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu; chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều; công tác quy hoạch, thu hút đầu tư còn hạn chế; năng lực cạnh tranh chưa cao.

img-5709.jpg

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long dự kiến mục tiêu, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Khai thác tối đa thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa - sinh thái. Phấn đấu tỉnh Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh Vĩnh Long đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 169 triệu đồng. Ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7%/năm...

tp-p13.jpg
Khu vực trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long bên lề Đại hội.
Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long trung tâm kinh tế biển #phát triển năng lượng tái tạo Vĩnh Long #đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Long #nhiệm kỳ 2025-2030 Vĩnh Long #kinh tế biển Đồng bằng sông Cửu Long #phát triển du lịch biển Vĩnh Long #hạ tầng logistics Vĩnh Long #nông nghiệp sinh thái Vĩnh Long #quy hoạch phát triển tỉnh Vĩnh Long #đầu tư phát triển Vĩnh Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục