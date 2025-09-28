Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I

TPO - Sau ba ngày làm việc, sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Nghị quyết được Đảng bộ thành phố Cần Thơ thông qua xác định, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy phát triển đột phá để ổn định, lấy ổn định làm nền tảng cho phát triển. Phấn đấu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia; đến năm 2045 trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm đô thị phát triển khá của châu Á.

Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch, phát biểu bế mạc Đại hội.

Các mục tiêu cụ thể được Đại hội đặt ra gồm: Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 10% trở lên; GRDP đến năm 2030 đạt tối thiểu 717 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 215 triệu đồng/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 8,2 tỷ USD; tổng thu ngân sách 57 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch...

Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ; tiếp tục thu hút, phát triển kinh tế tư nhân.

Ba khâu đột phá được nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo; phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt hạ tầng giao thông, công nghệ số, logistics; đổi mới tư duy, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm qua, nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

46 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 77 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trong đó có 18 Ủy viên Ban Thường vụ.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ và người con Cần Thơ ở mọi miền phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong niềm tin và khí thế mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030", ông Đỗ Thanh Bình phát biểu.