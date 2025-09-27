Tân Bí thư Thành uỷ Cần Thơ: Sẽ phát huy truyền thống đưa Cần Thơ bứt phá

TPO - Tại Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, tân Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng khẳng định, sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, cụ thể hóa các định hướng chiến lược, quyết tâm xây dựng Cần Thơ hiện đại, văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 27/9, tại Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Lê Quang Tùng.

Phát biểu tại Đại hội, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Lê Quang Tùng cho biết, những gợi mở tầm nhìn, 6 nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu, từ công tác xây dựng Đảng, cán bộ, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tới việc nghiên cứu tổng kết Nghị quyết 59 về xây dựng và phát triển Cần Thơ - là kim chỉ nam để thành phố khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế. Qua đó khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế chất lượng cao của vùng ĐBSCL và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Ông Tùng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cần Thơ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động để triển khai ngay sau Đại hội.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Tùng điểm lại những thành tựu nổi bật của Cần Thơ, về kinh tế duy trì ổn định, hạ tầng đô thị khang trang, diện mạo nông thôn đổi mới mạnh mẽ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

“Trên cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương trong vùng, trên hết là sự tin tưởng, đồng hành của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Quyết tâm xây dựng Cần Thơ hiện đại, văn minh, giàu đẹp, trù phú, nghĩa tình, thực sự trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long”, ông Tùng nói.

Khát vọng thành cực tăng trưởng quốc gia

Theo Báo cáo Chính trị tại Đại hội, trong bối cảnh khó khăn chung, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng) đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người và năng suất lao động đều tăng nhanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Cần Thơ được đánh giá hội tụ “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để phát triển. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, trung tâm thương mại, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế chuyên sâu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Xây dựng con người Cần Thơ giàu bản sắc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đến 2045, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á.

Để hiện thực hóa các khát vọng trên, Đảng bộ TP. Cần Thơ đề ra hàng loạt chỉ tiêu, như: GRDP năm 2030 đạt tối thiểu 717.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 215 triệu đồng/năm; thu ngân sách 57.000 tỷ đồng; tỷ trọng kinh tế số tối thiểu 30%; 85% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ nghèo đa chiều 2,4%; hơn 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới; đô thị hóa trên 50%...

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ Cần Thơ cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, như: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể; tăng cường xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù; chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, hỗ trợ kinh tế tư nhân hiện đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực.

Ba khâu đột phá, gồm: Thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, hạ tầng số, logistics gắn cảng biển, hàng không; đổi mới tư duy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân...



Quang cảnh đại hội.

Với khát vọng mới và quyết tâm chính trị cao, Cần Thơ đang chuẩn bị những bước đi chiến lược để tăng tốc, bứt phá, trở thành đô thị hạt nhân của vùng và cực tăng trưởng quốc gia trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.