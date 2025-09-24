Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thành ủy Huế thông tin về đơn thư tố cáo trước Đại hội Đảng bộ

Ngọc Văn
TPO - Thành ủy Huế khẳng định, đến thời điểm hiện tại chưa có đơn thư tố cáo nào liên quan đến 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 24/9, Thành ủy Huế tổ chức họp báo về nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Họp báo do ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế - chủ trì.

Thông tin từ Thành ủy Huế, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 2-4/10 tại Nhà hát Sông Hương; phiên trù bị diễn ra chiều 2/10 và khai mạc lúc 7h30 sáng ngày 3/10.

hop-bao-dai-hoi.jpg
Thành ủy Huế tổ chức họp báo thông tin về nội dung, chương trình﻿ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội lần này có 400 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 60.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố; gồm 46 đại biểu đương nhiên (11,5%), 336 đại biểu chỉ định (84%) và 18 đại biểu bầu (4,5%). Trong đó, nam chiếm 74,5% (298 đại biểu), nữ chiếm 25,5% (102 đại biểu); có 28 đại biểu là người dân tộc thiểu số (7%); 1 giáo sư (0,25%), 1 phó giáo sư (0,25%), 12 tiến sĩ (3%) và 152 thạc sĩ (58,5%).

Tại buổi họp báo, về tình hình đơn thư liên quan nhân sự dự Đại hội, bà Phạm Thị Minh Huệ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế - cho biết, nguyên tắc giải quyết đơn thư tố cáo chỉ áp dụng với đơn có tên người gửi, không giải quyết đơn thư giấu tên, mạo tên. Đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự dự Đại hội phải gửi trước 30 ngày làm việc tính từ ngày khai mạc Đại hội.

Bà Huệ thông tin thêm, trong nhiệm kỳ này, việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau khi xóa cấp huyện được Trung ương quy định cụ thể về công tác nhân sự. Những trường hợp có đơn thư tố cáo đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật sẽ không được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cũng không được chỉ định đi dự Đại hội cấp trên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã tiến hành rà soát kỹ vấn đề này.

Theo bà Huệ, đến nay chưa có đơn thư tố cáo chính danh nào liên quan đến 400 đại biểu dự Đại hội lần này được gửi tới. Nếu từ nay đến ngày khai mạc xuất hiện đơn thư hợp lệ, việc giải quyết sẽ thực hiện ở nhiệm kỳ sau.

Họp báo cũng thông tin về các mục tiêu, phương hướng, giải pháp và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP. Huế giai đoạn 2025-2030, với khát vọng đến năm 2030 Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu; đồng thời là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và kinh tế biển.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XVII gồm 52 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Ngọc Văn
#Thành ủy Huế #họp báo #Đại hội đại biểu #Đảng bộ #đơn thư #nhân sự #rà soát #mục tiêu #phương hướng #khai mạc

