Cận cảnh những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Dự án Bảo tàng – Thư viện tỉnh Cà Mau và Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau là 2 trong số các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Dự án Bảo tàng – Thư viện tỉnh Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 410 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025 - 2028. Dự án đang thi tuyển phương án kiến trúc.

Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau đến nay cơ bản đã hoàn thiện và đang tiếp tục rà soát, bổ sung hình ảnh.