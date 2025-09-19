Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Cà Mau đã chọn 11 công trình để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến diễn ra ngày 16-17/10). Đến nay 10 dự án, công trình đã hoàn thành, đưa vào hoạt động.

anh1.jpg
Cầu qua sông Gành Hào﻿ có tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng (thuộc xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau﻿). Công trình hoàn thành vào tháng 7/2025.
anh2.jpg
Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc﻿ có tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng (thuộc xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11/2024.
anh3.jpg
Cụm tượng đài Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là có tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng (thuộc xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau). Công trình hoàn thành vào tháng 8/2025.
4dc1488425c6ae98f7d7.jpg
Quảng trường Phan Ngọc Hiển (thuộc phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) có tổng mức đầu tư hơn 279 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 9 này.
anh5.jpg
Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 367 tỷ đồng. Công trình hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 5/2025.
anh6.jpg
Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống qua đê có tổng mức đầu tư 351 tỷ đồng. Dự án hoàn thành vào tháng 12/2024.
anh9.jpg
Khách sạn Công tử Bạc Liêu có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng (thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau). Công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 1/2025. Ngoài các công trình trên, Cà Mau còn chọn Dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao (tổng mức đầu tư hơn 333 tỷ đồng, tại xã Đông Hải) và Hội trường Công an tỉnh vào các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Dự án Bảo tàng – Thư viện tỉnh Cà Mau và Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau là 2 trong số các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Dự án Bảo tàng – Thư viện tỉnh Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 410 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025 - 2028. Dự án đang thi tuyển phương án kiến trúc.

Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau đến nay cơ bản đã hoàn thiện và đang tiếp tục rà soát, bổ sung hình ảnh.

Tân Lộc
