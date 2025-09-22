448 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong ngày 2 - 3/10. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang sau quá trình sáp nhập (với Kiên Giang), mở ra thời kỳ phát triển toàn diện và bền vững.

Chiều 22/9, Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Tống Phước Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh vừa qua quá trình sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững.

Ông Tống Phước Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Đại hội cũng xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong đó đề ra 4 nhóm chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Ông Trường cho biết, Đại hội sẽ diễn ra ngày 2 - 3/10, có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 131.000 đảng viên toàn tỉnh.

Tới nay, văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên, nhân dân và các nhà khoa học.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Cùng với đó, Tỉnh ủy An Giang đã phát động phong trào thi đua, khởi công, khánh thành 10 công trình, dự án chào mừng Đại hội, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nhật Huy.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa tỉnh bứt phá cùng cả nước trong kỷ nguyên mới", ông Trường nói.