Lý do An Giang trở thành vựa lúa số 1 cả nước

TPO - Với sản lượng gần 9 triệu tấn lúa mỗi năm, An Giang đang giữ vai trò vựa lúa số một cả nước, trở thành điểm sáng trong triển khai thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Sáng 15/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Tổng kết mô hình sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp vụ hè thu 2025 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thứ trưởng Bộ NN&MT - Trần Thanh Nam.

Ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, với lúa gạo, tỉnh gieo trồng hơn 1,3 triệu ha lúa, sản lượng ước đạt 8,8 triệu tấn. “Sau sáp nhập, An Giang hiện đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng lúa, trung tâm sản xuất lúa gạo quốc gia”, ông Thức nói. Dù vậy, sản xuất lúa cũng đối mặt thách thức về như biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào tăng, giá lúa bấp bênh, doanh nghiệp liên kết sản xuất còn ít, xây dựng thương hiệu gạo phát thải thấp gặp vướng mắc...

Về thí điểm mô hình trồng lúa mới theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, Đồng Tháp được giao có 351.000 ha tham gia, chiếm hơn 35% diện tích toàn vùng ĐBSCL. Hiện, tỉnh có hơn 150.000ha tham gia chương trình sản xuất bền vững. Trong vụ Hè Thu vừa qua, một số mô hình thí điểm giúp giảm chi phí, tăng năng suất, lợi nhuận cao hơn 5 - 8 triệu đồng/ha, đồng thời giảm phát thải.

Thứ trưởng Bộ NN&MT - Trần Thanh Nam khẳng định, các mô hình thí điểm sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp đã mang lại thành công. Khi năng suất tăng, chi phí giảm, lợi nhuận tăng và hệ số giảm phát thải được bình quân 3,7 tấn CO2/ha. “Quan trọng hơn, tư duy sản xuất lúa của nông dân đã thay đổi, từ nhỏ lẻ sang liên kết, quy mô lớn, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ mới”, ông Nam nói.

Thu hoạch lúa tại ĐBSCL. Ảnh: Nhật Huy.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, Bộ sẽ sớm hoàn thiện khung pháp lý, ban hành hướng dẫn để các địa phương triển khai từ vụ Đông Xuân 2025 - 2026, đẩy nhanh phê duyệt các dự án liên kết của doanh nghiệp và hợp tác xã.

“Đây không chỉ một đề án riêng lẻ, còn bước chuyển chiến lược cho nền nông nghiệp bền vững của Việt Nam”, ông Nam nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ NN&MT - cho biết, các mô hình trồng lúa thí điểm theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, bà con giảm lượng giống gieo sạ tới hơn 1 nửa so với trước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm hơn 1/3 so với trước trong khi năng suất vẫn tăng. Nhờ đó, lợi nhuận tăng thêm cho nông dân từ 4,6 - 15,8 triệu đồng/ha.

Đến tháng 9 năm nay, diện tích lúa tham gia đề án đạt hơn 235.000 ha, gấp 6 lần so với trước. Dự kiến, vụ Đông Xuân 2025 - 2026, diện tích đăng ký áp dụng quy trình gần 400.000 ha.