Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I: Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh. Đây là dịp thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”, bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh.

Ngày 19/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh sau hợp nhất.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bứt phá trên nhiều lĩnh vực

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Lam.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, trong 5 năm qua, tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, quy mô GRDP sau hợp nhất đạt trên 352 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,26%/năm. GRDP bình quân đầu người gần 90 triệu đồng. Thu ngân sách năm 2025 dự kiến trên 75 nghìn tỷ đồng. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 81% GRDP.

Các ngành chủ lực dần hình thành: cơ khí ô tô, điện tử, dệt may, chế biến và công nghiệp hỗ trợ. Bình quân đón 10,35 triệu lượt khách/năm, vượt mốc trước đại dịch. Xuất khẩu toàn nhiệm kỳ đạt hơn 70 tỷ USD.

Về đầu tư, tỉnh thu hút nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật là dự án sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận. Dự án xuất khẩu chính thức từ năm 2024, doanh thu ước đạt gần 1,5 tỷ USD vào năm 2025.

Tuy vậy, ông Toàn thẳng thắn nhìn nhận, Ninh Bình vẫn còn tồn tại hạn chế: tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào động lực truyền thống, một số dự án chậm tiến độ, hạ tầng đô thị còn hạn chế, dịch vụ xã hội cơ bản chưa theo kịp nhu cầu người dân.

Chuẩn bị công phu, hướng tới thành công

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền Đại hội cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Đức Lam.

Các văn kiện Đại hội được xây dựng theo quy trình chặt chẽ, đúng hướng dẫn của Trung ương; nhân sự thực hiện nghiêm quy trình, phương án sắp xếp đã được Trung ương phê duyệt; công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết đảm bảo tiến độ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước, trong và sau Đại hội được các cấp, ngành và địa phương chuẩn bị sôi nổi.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh. Đây là dịp thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”, bà Lụa nhấn mạnh.

Với chủ đề xuyên suốt, Đại hội lần thứ I không chỉ mang tính tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn định vị chiến lược phát triển dài hạn cho Ninh Bình. Từ nền tảng đạt được, tỉnh xác định đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao gắn với di sản Tràng An – Bái Đính, đồng thời kiến tạo đô thị xanh, văn minh, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, tạo động lực đưa Ninh Bình bước vào giai đoạn bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.