Tuyên Quang sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ đầu tiên sau sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển toàn diện

Đại hội lần này là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước khởi đầu mới của một tỉnh miền núi lớn. Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cả hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước sáp nhập, mà còn xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn tới, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Công tác chuẩn bị được Tỉnh ủy Tuyên Quang triển khai bài bản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền – Khánh tiết, Hậu cần. Dự thảo Báo cáo chính trị đã qua nhiều lần chỉnh sửa, lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan Trung ương.
Chủ đề Đại hội nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần. Các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới thể hiện quyết tâm cao: Đến năm 2030, GRDP đạt 170 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 - 4%/năm.
Song song với công tác văn kiện, công tác truyền thông, tuyên truyền được triển khai sôi nổi. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh, từ báo in, truyền hình đến mạng xã hội.
Trên khắp địa bàn, cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu được trang trí đồng loạt; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, chiếu phim lưu động bằng tiếng dân tộc… tạo không khí phấn khởi, hướng về đại hội.
Theo đó, đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra từ 22 - 24/9. Đại hội lần này không chỉ định hình mục tiêu 5 năm tới, mà còn đặt nền móng để đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.