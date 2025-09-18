Tuyên Quang sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ đầu tiên sau sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển toàn diện

TPO - Ngày 18/9, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành hợp nhất với Hà Giang, tạo nên một địa phương có quy mô gần 13.800 km2, dân số gần 1,9 triệu người.

Đại hội lần này là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước khởi đầu mới của một tỉnh miền núi lớn. Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cả hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước sáp nhập, mà còn xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn tới, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tỉnh ủy Tuyên Quang họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Công tác chuẩn bị được Tỉnh ủy Tuyên Quang triển khai bài bản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền – Khánh tiết, Hậu cần. Dự thảo Báo cáo chính trị đã qua nhiều lần chỉnh sửa, lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan Trung ương.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, nơi tổ chức Đại hội.

Chủ đề Đại hội nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần. Các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới thể hiện quyết tâm cao: Đến năm 2030, GRDP đạt 170 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 - 4%/năm.

Song song với công tác văn kiện, công tác truyền thông, tuyên truyền được triển khai sôi nổi. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh, từ báo in, truyền hình đến mạng xã hội.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Trên khắp địa bàn, cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu được trang trí đồng loạt; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, chiếu phim lưu động bằng tiếng dân tộc… tạo không khí phấn khởi, hướng về đại hội.

Theo đó, đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.