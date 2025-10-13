Vĩnh Long thông tin về xử lý trách nhiệm liên quan khu phố xây dựng trái phép

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Vụ việc khu phố Khang Thị xây dựng trái phép ở Vĩnh Long đã được UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, trao đổi thống nhất xử lý theo quy định. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tình hình xử lý tại khu phố Khang Thị tại phường 2, thành phố Vĩnh Long cũ (nay là phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

vl3.jpg
Khu phố Khang Thị tọa lạc tại trung tâm tỉnh Vĩnh Long.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, hiện nay, vụ việc đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, trao đổi thống nhất xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan, đối với các cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức theo quy định.

“Đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành tỉnh, đã hoàn thành việc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý trách nhiệm theo quy định” – Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho hay.

Về hướng xử lý hiện trạng khu phố Khang Thị hiện nay, lãnh đạo Sở Tài chính Vĩnh Long cho biết, UBND tỉnh giao Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ hồ sơ dự án để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hướng xử lý.

Như tin đã đưa, tháng 5/2021, Công ty TNHH Địa ốc P&G (Công ty P&G, trụ sở tại phường 8, TP Vĩnh Long cũ) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông N.V.U với tổng diện tích hơn 6.700m2 là đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản.

Dù chưa có giấy phép xây dựng, giấy phép đầu tư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Công ty P&G đã xây dựng khu phố Khang Thị gồm 42 căn nhà 1 trệt 2 lầu trên diện tích 4.279m2 đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, mỗi căn từ 220-240m2.

Tháng 10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long kết luận, dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện xây dựng thương mại. Do vậy, dự án chưa đảm bảo điều kiện bất động sản được đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, ông Phạm Xuân Giang - đại diện Công ty P&G đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, là sai quy định.

vl2.jpg

Năm 2022 và cuối tháng 1/2023, Công ty P&G bị UBND tỉnh Vĩnh Long xử phạt hai lần với tổng số tiền 190 triệu đồng, tháng 3/2023 tiếp tục bị xử phạt 500 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định... Đến ngày 31/10/2023, công ty đã nộp phạt.

Tháng 5/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long lập đoàn kiểm tra để xác minh quá trình xây dựng dự án ở khu phố Khang Thị. Kết luận thanh tra sau đó chuyển một phần nội dung sang cơ quan điều tra. Đồng thời, ngành chức năng buộc Công ty P&G dừng ngay tất cả việc chào bán để kiểm tra, làm rõ. Năm 2024, Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận không khởi tố vụ án do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo tìm hiểu của PV, chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt và liên hệ với các cơ quan chức năng để gửi hồ sơ bổ sung các thủ tục đầu tư, biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, thủ tục vẫn chưa thực hiện xong trong khi cơ quan chức năng không liên lạc được chủ đầu tư.

Còn tại dự án, có 21 khách hàng đã đặt cọc chuyển nhượng 29 căn nhà. Những người này đã thanh toán hơn 90% với tổng số tiền khoảng 109 tỷ đồng. Theo một người đã mua nhà tại đây, giá mỗi căn nhà hơn 5 tỷ đồng (năm 2022), tuy nhiên đến nay không có giấy tờ, còn chủ đầu tư mất liên lạc…

Cảnh Kỳ
