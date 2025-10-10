Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long ngập sâu, công an bố trí xe chuyên dụng đưa dân qua điểm ngập

TPO - Tối 9/10, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực bến xe Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ngập sâu do triều cường, nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh bố trí xe chuyên dụng hỗ trợ người dân cùng phương tiện vượt điểm ngập.