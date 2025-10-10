Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long ngập sâu, công an bố trí xe chuyên dụng đưa dân qua điểm ngập

Cảnh Kỳ

TPO - Tối 9/10, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực bến xe Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ngập sâu do triều cường, nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh bố trí xe chuyên dụng hỗ trợ người dân cùng phương tiện vượt điểm ngập.

vl4.jpg
Quốc lộ 1 đoạn qua bến xe Bình Minh là điểm thường xuyên ngập những năm gần đây mỗi dịp triều cường dâng cao.
vl.jpg
Tối 9/10, đoạn đường này tiếp tục bị ngập, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
vl1.jpg
Có những chỗ ngập sâu, phương tiện chết máy.
vl3.jpg
Nhằm giúp người dân đảm bảo an toàn khi lưu thông, lực lược CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bố trí xe chở xe máy của người dân đi qua đoạn ngập nước này.
vl2.jpg
Mỗi lượt chở được khoảng 10 xe máy và duy trì cho đến khi nước rút, giao thông trở lại thông thoáng.
vl8.jpg
Không chỉ buổi tối, sáng sớm cũng là thời điểm đoạn đường này bị ngập sâu. Ảnh chụp sáng 8/10.
vl6.jpg
vl7.jpg
Gần đây, cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng khắc phục tình trạng ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe Bình Minh, sớm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này để cho các phương tiện lưu thông được thuận lợi hơn và người dân xung quanh khu vực này an tâm sản xuất, trồng trọt.
vl5-2121.jpg
Bộ Xây dựng cho biết, đã chấp thuận kế hoạch sửa chữa hệ thống thoát nước một số đoạn QL1 qua Vĩnh Long và giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026, nhằm giải quyết triệt để tình trạng úng ngập, bảo đảm khả năng thoát nước và an toàn giao thông trên tuyến.
Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #quốc lộ 1 #ngập sâu #CSGT #hỗ trợ người dân #triều cường #bình minh

