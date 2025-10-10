Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long ngập sâu, công an bố trí xe chuyên dụng đưa dân qua điểm ngập

TPO - Tối 9/10, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực bến xe Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ngập sâu do triều cường, nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh bố trí xe chuyên dụng hỗ trợ người dân cùng phương tiện vượt điểm ngập.
Gần đây, cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng khắc phục tình trạng ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe Bình Minh, sớm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này để cho các phương tiện lưu thông được thuận lợi hơn và người dân xung quanh khu vực này an tâm sản xuất, trồng trọt.