Đà Nẵng khẩn cấp ngăn sạt lở kè sông Vu Gia và sông Quảng Huế

Hoài Văn
TPO - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện trạng sạt lở kè sông Vu Gia và kè sông Quảng Huế.

Ngày11/10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện trạng sạt lở kè sông Vu Gia và sông Quảng Huế.

Hai khu vực sạt lở đều thuộc xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, tại thôn Khương Mỹ, công trình chỉnh trị sông Vu Gia bị mưa lũ làm hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt tại đoạn kè dọc tuyến đường ĐX3 qua làng Mỹ Phiếm. Khoảng 400m kè bị sụt lún, sạt lở, trong đó có đoạn 100m bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến tuyến đường ĐX3. Đây là tuyến đường duy nhất trong việc di chuyển của 128 hộ dân làng Mỹ Phiếm.

182ea770f9c973972ad8.jpg
036572c22d7ba725fe6a.jpg
ca21477d19c4939acad5.jpg
Đà Nẵng khẩn cấp ngăn sạt lở kè sông Vu Gia và sông Quảng Huế.

Tại thôn Quảng Đại, công trình kè sông Quảng Huế cũng bị sạt lở nặng nề, đặc biệt đoạn qua thôn Quảng Đại. Đoạn sạt lở dài khoảng 150m xói lở sụt lún tạo hàm ếch đã ăn sâu vào chân kè tuyến đường dân sinh và mố cầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của 35 hộ dân.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu triển khai ngay các biện pháp xử lý tạm thời để ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng thiết yếu.

Giao Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vu Gia tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hoài Văn
