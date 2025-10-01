Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Quân dân 'hợp sức' dời nhiều ngôi nhà ra khỏi vùng sạt lở

TPO - Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng với công an, dân quân và người dân xã biên giới Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng đã cùng hợp sức khiêng nhiều ngôi nhà ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Ngày 30/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ga Ry (TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền, lực lượng công an, dân quân và bà con nhân dân di dời 7 ngôi nhà trong vùng bị sạt lở đến vị trí an toàn.

Video: Quân dân hợp sức hóa "thần đèn" dời nhiều ngôi nhà khỏi vùng sạt lở.

Những căn nhà này nằm tại tại khu dân cư thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng. Ngoài việc tháo dỡ từng phần, nhiều căn nhà được lực lượng chức năng khiêng nguyên căn đến nơi an toàn.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng tham gia, chia thành từng nhóm di chuyển toàn bộ kết cấu nhà. Cách làm này vừa giúp rút ngắn thời gian di dời, vừa hạn chế thiệt hại về tài sản, đảm bảo các hộ dân sớm ổn định nơi ở sau bão. Lực lượng cũng đã đưa 38 người trong 7 gia đình có nhà ở bị đe dọa đến nơi an toàn.

83d38553b2b538eb61a4.jpg
4299397468000623766.jpg
Lực lượng chức năng cùng bà con hợp sức khiêng nhiều ngôi nhà khỏi vùng sạt lở. Ảnh, video: BĐBPĐN

Theo UBND xã Hùng Sơn, mưa bão vừa qua đã làm sạt lở, ảnh hưởng nhà ở của 10 hộ dân các thôn Ga’nil và Pứt, gần 1ha ruộng bị vùi lấp, 5 con bò và 1con trâu bị chết.

Tại điểm Trường Tiểu học thôn Pứt, taluy âm bị sạt lở. Nhiều đập dâng đầu nguồn bị hư hỏng, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Mưa bão làm sạt lở hơn 35 điểm trên các tuyến đường liên thôn, gây chia cắt, đi lại khó khăn. Một số điểm tái định cư ở các thôn Ga’nil, Pứt, G’lao, Ating... bị sạt lở.

Hoài Văn
#đà nẵng #di dời nhà #sạt lở đất #bão lụt #biên giới #chính quyền địa phương #cứu hộ

