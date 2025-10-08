Sạt lở khắp khu vực miền núi phía Bắc

TPO - Theo báo cáo mới nhất gửi Bộ Xây dựng của Cục Đường bộ Việt Nam, bão Matmo (bão số 11) cùng mưa lũ sau bão đã khiến nhiều tuyến đường ở miền Bắc sạt lở, ngập sâu, giao thông tê liệt. Thái Nguyên và Cao Bằng là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, với hàng chục vị trí tắc nghẽn nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), đến 12h ngày 8/10, Khu QLĐB I ghi nhận 5 vị trí tắc đường nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ.

Tại Thái Nguyên, tuyến quốc lộ (QL) 3 (đoạn trùng đường Hồ Chí Minh) bị sạt lở tại 2 điểm, trong đó vị trí Km120+700 tạm thời phải đóng do bùn đất tiếp tục tràn ra mặt đường.

Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới ghi nhận 4 vị trí tắc, trong đó nút giao Tân Long bị ngập sâu, buộc phải phân luồng. Riêng vị trí Km97+700, khối lượng sạt lở lên tới 2.500 m3, hiện vẫn đang phong tỏa.

Km120+700 trên QL3 qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm thời phải đóng do bùn đất tiếp tục tràn ra mặt đường. Ảnh: Cục ĐBVN.

Tại Cao Bằng, sạt lở ta luy âm tại Km200+903 (QL3) khiến mặt đường bị khoét sâu một nửa, buộc phải cấm xe tải và chỉ cho phép xe con lưu thông. Trên đường Hồ Chí Minh (đoạn Pắc Bó - Cao Bằng), có 2 điểm ngập sâu đến hơn 1m, hiện chưa thể thông xe.

Cục ĐBVN nhấn mạnh, giữa mưa lớn kéo dài, các lực lượng thuộc Cục đã tổ chức khắc phục xuyên đêm 7/10, huy động tối đa máy móc, nhân lực.

Kết quả bước đầu cho thấy, 22 vị trí trên QL3 đã được thông xe hoàn toàn; 12 điểm sạt lở được tạm thông một làn; 3 điểm ngập nước trên QL3 (đoạn trùng đường Hồ Chí Minh) đã rút hết, giao thông trở lại bình thường; 5 vị trí nền đường lún, nứt vẫn cho phép lưu thông một chiều. Đối với các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, bão số Matmo gây tắc đường tại 37 vị trí (16 điểm sạt lở, 21 điểm ngập nước).

Một số tuyến ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng như QL70 (Lào Cai) sạt lở khoảng 5.000 m3 đất đá, phải phong tỏa cục bộ, phân luồng tạm thời; QL3B (Thái Nguyên) đoạn Km116+300 bị đứt gãy toàn bộ mặt đường, giao thông tê liệt; Cao Bằng QL34 có 6 điểm ngập, QL34B có 1 điểm, QL4A có 4 điểm bị chia cắt.

Một số tuyến đường ở miền núi phía Bắc ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão lũ. Ảnh: Cục ĐBVN.

Ngoài ra, với 53 vị trí tắc đường khác trên hệ thống đường tỉnh và đường huyện (19 sạt lở, 34 ngập nước) thì mới khắc phục được 2 điểm.

Do công tác khắc phục vẫn đang diễn ra khẩn trương, Cục ĐBVN cho biết chưa thể thống kê giá trị thiệt hại tài chính, song sẽ tiếp tục cập nhật báo cáo gửi Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

Để kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão Bualoi và Matmo (bão số 10 và 11), Cục ĐBVN đề nghị các nhà đầu tư BOT mở làn xanh, miễn phí thu phí cho xe cứu trợ đi qua trạm, đồng thời phối hợp phân luồng, đảm bảo lưu thông thông suốt.