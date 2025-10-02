Bão số 10 gây tê liệt giao thông nhiều tỉnh thành

TPO - Sau khi đổ bộ, bão Bualoi (bão số 10) đã gây ngập úng, sạt lở hàng trăm điểm trên quốc lộ và đường tỉnh, trong đó nhiều tuyến huyết mạch miền Trung - miền núi phía Bắc bị chia cắt. Hạ tầng giao thông bị tàn phá uớc tính thiệt hại hơn 66 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng vừa phát đi báo cáo nhanh trong sáng 2/10. Theo đó, hiện tại toàn quốc ghi nhận 97 vị trí ách tắc giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường tỉnh.

Lào Cai có 6 điểm ách tắc, dự kiến thông xe trong ngày 2/10; Tuyên Quang ghi nhận 6 điểm, dự kiến thông xe vào chiều 2/10; Thanh Hóa xảy ra 32 điểm ngập và sạt lở, dự kiến đến 19h ngày 2/10 thông tuyến; Nghệ An ghi nhận 42 điểm tắc nghẽn, trong đó cầu Xốp Chạng trên quốc lộ (QL) 48C bị nước cuốn trôi, phải xây dựng cầu tạm sau khi nước rút.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình, Cao Bằng và Sơn La có nhiều điểm sạt lở và ngập, đang được xử lý khẩn trương. Trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, nhà thầu đã đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/24. Tuy nhiên, mưa nhỏ vẫn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Sạt lở do mưa bão xảy ra ở nhiều tỉnh. Ảnh: Cục ĐB.

Đối với đường sắt, ngoại trừ tuyến Yên Viên - Lào Cai đang tạm dừng do sạt lở và ngập úng (dự kiến thông tàu sáng 2/10), các tuyến còn lại hoạt động bình thường.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), tính đến 16h ngày 1/10, trong 23 điểm tắc nghẽn quốc lộ do Cục ĐBVN quản lý, đã có 20 điểm được khắc phục, thông xe trở lại. Chỉ còn 3 điểm vẫn bị chia cắt bao gồm 2 điểm ngập sâu trên đường Hồ Chí Minh đoạn Pắc Bó - Cao Bằng và 1 điểm ngập tại cầu chui dân sinh trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Cục ĐBVN ước tính, tổng kinh phí khắc phục ban đầu tại 4 Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) lên tới hơn 66 tỷ đồng. Bao gồm 62 điểm sạt lở taluy dương (67.687 m3 đất đá), 5 điểm sạt lở taluy âm; 679 biển báo hỏng, hơn 6.000 cây xanh đổ và gần 70.000 m2 mặt đường bị hư hỏng, hơn 4.000 m3 đất đá bồi lấp rãnh, cống. Trong đó, Khu QLĐB I thiệt hại nặng nhất, với khoảng 25 tỷ đồng và hơn 64.000 m3 taluy dương sạt lở.

Tổng kinh phí khắc phục thiệt hại ban đầu đối với ngành đường bộ do bão Bualoi gây ra tại 4 Khu Quản lý đường bộ lên tới hơn 66 tỷ đồng. Ảnh: Cục ĐBVN.

Tính đến 16h ngày 1/10, Thanh Hóa có 171 điểm tắc trên QL phân cấp và đường tỉnh, đến chiều 1/10 mới khắc phục được 89 điểm. Nghệ An còn 42 điểm tắc đường, hơn 200 điểm sạt lở taluy dương; riêng TP Vinh đang tập trung khôi phục hạ tầng đô thị, dự kiến hoàn tất vệ sinh các tuyến phố trước 4/10. Quảng Trị ngập 30 cm tại cầu tràn QL15D, các tuyến quốc lộ khác đã hoạt động bình thường.

Ở Sơn La, đường tỉnh vẫn còn 17 vị trí tắc do sạt lở và hư hỏng nền đường. Tương tự, Lào Cai có 30 điểm tắc, dự kiến tối 2/10 mới thông tuyến. Nhiều địa phương khác như Hà Tĩnh, TP. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cao Bằng và Lạng Sơn chưa cập nhật báo cáo chi tiết, Cục ĐBVN đang đôn đốc để tổng hợp.

Công tác khắc phục đang được Chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương triển khai khẩn trương, nhằm sớm khôi phục giao thông, đảm bảo lưu thông hàng hóa và đời sống người dân.