Đề nghị miễn phí cho xe cứu trợ bão lũ qua trạm BOT

Kinh tế

Google News

Lộc Liên
TPO - Để kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão Bualoi và Matmo (bão số 10 và 11), Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư BOT mở làn xanh, miễn phí thu phí cho xe cứu trợ đi qua trạm, đồng thời phối hợp phân luồng, đảm bảo lưu thông thông suốt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), hai cơn bão liên tiếp Bualoi và Matmo vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề, tàn phá nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Trung, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ trọng yếu.

Cục ĐBVN đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ khi qua trạm thu phí; đồng thời phối hợp với các khu quản lý đường bộ và địa phương tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, giúp hàng cứu trợ được vận chuyển nhanh nhất đến vùng khó khăn.

Theo thống kê, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây tắc đường tại 37 vị trí trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, gồm 16 điểm sạt lở và 21 điểm ngập nước. Đến trưa 7/10, mới chỉ 6 điểm được thông tuyến, 31 điểm còn lại vẫn đang được khẩn trương xử lý.

a604257295ce32906bdf-17262247540351789744619.jpg
Đề nghị cho xe cứu trợ vùng bão lũ được 'mở làn xanh' miễn phí qua trạm BOT. Ảnh: Cục ĐBVN.

Tại Lào Cai, tuyến quốc lộ (QL) 70 đoạn qua xã Phong Hải bị sạt lở khoảng 5.000 m³ đất đá; ở Thái Nguyên, nền đường QL3B bị sụt sâu tới 8m, làm đứt hoàn toàn lưu thông. Cao Bằng ghi nhận 14 điểm sạt lở và ngập sâu trên các quốc lộ 3, 4A, 34 và 34B. Còn trên hệ thống đường tỉnh, mưa lớn gây tắc nghẽn tại 53 vị trí, nhiều nơi ngập sâu trên 0,5m, giao thông tê liệt.

Ở Hà Nội, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến phố ngập úng, ách tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm. Các đơn vị duy tu, thoát nước phải huy động tối đa phương tiện để bơm tiêu, giảm ngập, đảm bảo lưu thông.

Hiện Cục ĐBVN vẫn duy trì trực ban 24/24, đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn; cảnh báo sớm cho người dân, doanh nghiệp vận tải về các vị trí nguy cơ sạt lở, tắc đường để chủ động lưu thông.

Theo báo cáo của Cục ĐBVN, tổng thiệt hại do bão Bualo gây ra ước tính gần 1.000 tỷ đồng, trong đó 92% thuộc các tuyến đường địa phương quản lý. Những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm Thanh Hóa (600 tỷ đồng), Cao Bằng (130 tỷ đồng) và Nghệ An (gần 133 tỷ đồng).

Lộc Liên
