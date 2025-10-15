Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng khởi động dự án chống sạt lở gần 500 tỷ đồng ở Tam Kỳ

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và rất hợp lòng dân, đáp ứng mong mỏi của người dân suốt nhiều năm qua.

Chiều 15/10, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam tổ chức lễ khởi công công trình Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư.

Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-pct-da-nang-tran-nam-hung-anh-hoai-van.jpg
Ông Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hoài Văn

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết, Dự án trước đó được UBND thành phố Tam Kỳ (cũ) phê duyệt vào tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư 499,035 tỷ đồng; tuy nhiên trong giai đoạn này chỉ thực hiện hạng mục Kè sông và đường dọc kè với tổng giá trị 94,7 tỷ đồng.

Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng mới tuyến kè bờ sông Tam Kỳ với chiều dài khoảng 971m, kết cấu tường cừ bê tông cốt thép; đỉnh kè kết hợp làm hành lang đi bộ, mái taluy phần thân trên đỉnh kè được ốp tấm BTXM; trồng cây xanh tạo cảnh quan. Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng 812m đường giao thông, và các công trình phụ trợ khác như hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh.

Mục tiêu chống sạt lở bờ bắc sông Tam Kỳ, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, sắp xếp lại dân cư trong khu vực.

Dự án do liên danh Công ty Kontana và Đại Đông Hải triển khai thi công, thời gian thi công dự kiến 240 ngày.

khoi-cong-du-an-ke.jpg
khoi-cong-du-an-ke-chong-sat-lo.jpg
Khởi công công trình Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, dự án được triển khai đáp ứng mong mỏi rất lâu của người dân bởi tình trạng sạt lở tại đây nghiêm trọng và nguy cơ tiếp diễn.

“Mỗi mùa mưa bão đến, bà con lại gọi điện nhắn tin cho tôi rất nhiều vì lo lắng tình trạng sạt lở ở đây. Dự án được triển khai rất hợp lòng dân, đồng thời minh chứng quan điểm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mới là quan tâm đến khu vực phía nam thành phố, phía nam tỉnh Quảng Nam cũ", ông Hưng, nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, ngoài dự án này thì trong tháng 10 sẽ có 2 dự án lớn khác được triển khai khu vực này, là dự án đường Hùng Vương và công trình hệ thống thoát nước đường Trưng Nữ Vương.

Hoài Văn
