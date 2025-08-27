Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng: 'Rồi Tam Kỳ sẽ phát triển sôi động lại thôi'

TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng tin rằng, Tam Kỳ sẽ sớm sôi động trở lại khi tới đây, các dự án được triển khai ở khu vực phía Nam thành phố.

Sáng 27/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, nhiều ý kiến cử tri đề cập đến về các vấn đề kinh tế, xã hội tại địa phương sau khi sáp nhập tỉnh.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Hoài Văn

Cử tri Nguyễn Văn Cự (khối phố Mỹ Nam, phường Tam Kỳ), đặt vấn đề: Sau sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng, trong khi khu vực trung tâm phát triển vượt bậc thì tình hình kinh tế một số nơi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ (tức phía nam thành phố hiện tại) có chiều hướng giảm sút.

“Thành phố Tam Kỳ cũ (hiện là các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch)… tình hình dân cư thưa thớt, hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp có phần hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến tình hình chung của thành phố. Do vậy đề nghị thành phố có giải pháp thúc đẩy phát triển" - ông Cự nêu.

Cử tri phường Tam Kỳ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoài Văn

Cử tri Lại Xuân Cửu (phường Tam Kỳ) nêu ý kiến về chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn, nhất là chất lượng phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. “Hiện nay, Tam Kỳ cũng trở thành một phần của thành phố tuy nhiên chất lượng y tế, các bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ ở địa bàn Tam Kỳ vẫn chưa thật sự đảm bảo.... Bao giờ thì hết cảnh cứ đau bệnh lại bắt xe ra trung tâm thành phố?” – ông Cửu nói.

Nhiều ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề ngập úng xảy ra tại nhiều điểm trên địa bàn phường khiến người dân lo lắng, nhất là vào mùa mưa bão cận kề; khó khăn trong xây dựng công trình nhà cửa khi vướng quy hoạch...

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tam Kỳ. Ảnh: Hoài Văn

Trước các vấn đề cử tri nêu, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ, ngành liên quan giải đáp.

Liên quan đến vấn đề hoạt động kinh doanh ở Tam Kỳ, ông Đỗ Văn Minh – Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết: Đảng ủy phường thống nhất sẽ có đề án phát triển kinh tế. Lãnh đạo phường cũng đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm, kéo những doanh nghiệp lớn về Tam Kỳ để tạo động lực thúc đẩy kinh tế tại địa phương và các khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho rằng, chủ trương sáp nhập tỉnh là chủ trương đúng, dân đồng tình cao, và hiện nay mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành rất tốt.

Tuy nhiên hiện khu vực phía nam của thành phố có giảm sút nhất định. Điều này là dễ hiểu vì sau sáp nhập ước tính có khoảng 2.000 cán bộ từ đây ra trung tâm thành phố đi làm, thêm khoảng 2.000 người là người thân, và lượng khách công vụ cũng giảm đi khoảng 2.000 nữa thì tổng cũng lên tới 6.000 người rời đi. Do đó, việc buôn bán của bà con sẽ bị ảnh hưởng.

“Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề tạm thời. Với xu thế phát triển mới của thành phố Đà Nẵng và đặc biệt quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ quan tâm đầu tư xứng đáng và không quên tiềm năng địa phương phía Nam thành phố. Sắp tới sẽ có nhiều dự án đầu tư khu vực phía Nam như sân bay Chu Lai, đường sắt tốc độ cao có ga tại Tam Kỳ, đường sắt đô thị …các dự án du lịch, nhất định Tam Kỳ sẽ sôi động lại” – ông Hưng nói.

Ông Hưng khẳng định quy hoạch thành phố đang được triển khai quyết liệt. Đối với các dự án đầu tư công đang triển khai dang dở, thành phố cũng đưa vào danh sách đầu tư công, tiếp tục triển khai.

Liên quan đến khu nhà 7 tầng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chưa đưa vào vận hành kịp thời do thiếu thiết bị y tế, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhận khuyết điểm, khẳng định đang chỉ đạo quyết liệt để đưa vào sử dụng.

“Việc đầu tư thiết bị y tế cho khu nhà 7 tầng này chưa kịp thời do chưa đấu thầu được. Việc này tôi nhận khuyết điểm trước bà con. Tỉnh Quảng Nam trước đây bố trí 70 tỷ để mua thiết bị phục vụ vận hành khu nhà 7 tầng này nhưng sau đó ngành chức năng gặp vướng mắc. Hiện thành phố đã ra "tối hậu thư" trong năm nay phải đưa vào sử dụng, không để tình trạng bệnh nhân nằm ngoài hiên còn bệnh viện xây lên thì để đó, không sử dụng” – ông Hưng khẳng định.