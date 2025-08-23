'Cò' nườm nượp, đất Đà Nẵng nhảy giá chóng mặt

TPO - “Mới tuần trước tôi hỏi một lô đất ở gần khu đầm sen (phường Ngũ Hành Sơn), được báo giá hơn 4 tỷ. Tôi thu xếp tiền đặt cọc, nhưng giờ “cò” kêu không còn giá đó nữa, tăng gần cả trăm triệu rồi”, anh Minh Hoàng (37 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ.
Cùng với sức nóng của căn hộ, đất nền Đà Nẵng thời gian gần đây cũng tăng giá chóng mặt. Nhiều lô đất hôm trước một giá, hôm sau một giá khiến người mua hoang mang.
Theo ghi nhận, giá đất quanh khu vực này hiện đã rất cao, trên dưới 5 tỷ đồng/lô tùy theo đường. Những đường lớn trên 6 tỷ đồng, và càng gần với các dự án đang xây dựng giá càng leo thang. "Mới tuần trước tôi hỏi một lô đất ở gần khu đầm sen (phường Ngũ Hành Sơn), được báo giá hơn 4 tỷ. Tôi thu xếp tiền để đặt cọc, nhưng giờ “cò” kêu không còn giá đó nữa, lên gần cả trăm triệu rồi”, anh Minh Hoàng 37 tuổi, ở Đà Nẵng chia sẻ.
Từ 7/7, Đà Nẵng đã điều chỉnh, bổ sung giá đất hơn 3.000 tuyến đường, khu vực. Cùng với nhiều dự án triển khai trên địa bàn nên thị trường bất động sản bật tăng. Tuy nhiên nhiều người vẫn khá lo ngại vì giá đất "nhảy" mỗi ngày.