Đà Nẵng sắp khởi công tòa tháp cao nhất miền Trung hơn 79.000 tỷ đồng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức khởi công các dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ ngày 19/8 đến 2/9, Đà Nẵng sẽ tổ chức khởi công sáu dự án trọng điểm theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm tổ chức đồng thời tại nhiều điểm cầu trên toàn quốc.

Sáu dự án gồm: Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (phường Điện Bàn Bắc); Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); Dự án quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Đồng thời khởi động dự án Trường Dân tộc nội trú liên cấp tại xã Tây Giang.

da-nang-downtown.png
Khu vực Da Nang Downtown sẽ triển khai dự án mới.

Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) của Công ty TNHH Công viên Châu Á với tổng đầu tư sau điều chỉnh là 79.790 tỷ đồng, tổng diện tích đất hơn 769.000m2.

Tại đây sẽ có tòa tháp cao nhất miền Trung (70 tầng), định hướng thiết kế kiến trúc hiện đại, đóng vai trò như một biểu tượng mới của TP Đà Nẵng.

Ngoài ra còn có các hạng mục công trình xây dựng mới với khu phố thương mại ven sông - được tổ chức thành khu kinh tế đêm bao gồm các hoạt động sôi động từ quán bar, nhà hàng, lễ hội âm nhạc, biểu diễn văn nghệ... các hoạt động thu hút đông đảo du khách và doanh nhân.

Cũng trong dịp này, dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan dài 11,5 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng sẽ được thông xe kỹ thuật.

Nguyễn Thành
