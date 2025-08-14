Nhiều vụ tai nạn thương tâm khi tắm sông, suối ở Đà Nẵng

TPO - Những ngày qua, thời tiết Đà Nẵng nắng nóng khiến nhiều người dân và du khách tìm đến các sông, suối ở vùng ven để tắm mát, giải nhiệt. Tuy nhiên, việc bơi lội, vui chơi ở những khu vực tự phát này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm khi tắm sông, suối

Thời gian qua, tại Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở sông, suối và những điểm du lịch tự phát, khiến nhiều người tử vong, phần lớn là học sinh, sinh viên.

Ghi nhận của Tiền Phong tại khu vực suối Khe Răm, suối Vũng Bọt (phường Hải Vân), hàng trăm người dân và du khách, trong đó có nhiều trẻ em thoải mái xuống tắm. Một số vị trí có hố sâu, dòng chảy xiết và đá trơn trượt.

Nhiều người dân, du khách tìm về các điểm sông, suối tự phát để "giải nhiệt". Ảnh: DQ.

Theo người dân địa phương, thời gian qua, tại các con suối tự nhiên trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Chính quyền khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ nghiêm các quy định, tuyệt đối không tắm ở những khu vực nước sâu để đảm bảo an toàn.

Nhiều khu vực nước sâu, chảy mạnh tiềm ẩn nguy hiểm.

Ông Nguyễn Luân, người dân địa phương cho biết: Suối ở đây tuy đẹp nhưng có nhiều tảng đá trơn, nước chảy mạnh nên người dân đến tắm cần phải chú ý để đảm bảo an toàn. “Dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn chủ quan, đặc biệt là thanh thiếu niên thường thích leo ra giữa dòng để nhảy xuống, hoặc bơi sang khu vực nước sâu. Chỉ cần một phút lơ là là có thể xảy ra chuyện không hay”.

Theo ông Luân, nhiều vụ đuối nước thương tâm xuất phát từ sự chủ quan. Ngay cả người biết bơi, khi gặp đá trơn trượt hoặc vùng nước xoáy vẫn dễ xảy ra tai nạn. Đơn cử, ngày 1/8, nhóm bốn sinh viên đi dã ngoại ở Hòa Bắc đã xuống Vũng Bọt tắm, khiến hai người là N.Q.T. và N.T.T. (cùng 20 tuổi, trú tại các phường Hải Châu và Sơn Trà) bị đuối nước tử vong.

Ngày 1/8, tại khu vực Vũng Bọt, hai sinh viên bị đuối nước và đã được lực lượng chức năng tìm thấy, trục vớt thi thể.

Dù lực lượng chức năng đã khuyến cáo và đặt nhiều biển cảnh báo nguy hiểm trong mùa nắng nóng, các hoạt động vui chơi ở sông, suối tự phát vẫn diễn ra. Người dân được khuyến nghị trang bị áo phao, lựa chọn khu vực có độ sâu an toàn, tránh tắm ở nơi vắng vẻ, không có người trông coi. Đồng thời, cần nâng cao ý thức cảnh giác để phòng ngừa tai nạn thương tâm, nhất là trong cao điểm nắng nóng.

Chính quyền cảnh báo nhưng người dân vẫn chủ quan

Trung tá Lê Văn Tư, Phó Trưởng Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, nhiều năm qua tại các suối trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Nguyên nhân do địa hình hiểm trở, có những đoạn nước rất sâu. Ngay cả trong mùa nắng, các nhánh sông xuất phát từ núi cao vẫn thường xuất hiện mưa giông, khiến lũ từ thượng nguồn đổ về đột ngột, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm tắm ở các vị trí nguy hiểm.

Để phòng ngừa tai nạn, Công an phường Hải Vân thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, không để người dân và du khách tắm suối. Tại mỗi điểm nguy hiểm đều bố trí một cán bộ công an và một dân quân túc trực, giải tán các nhóm cắm trại đêm ở nơi vắng. Vào dịp cuối tuần, ngày lễ, lực lượng phối hợp dân quân và dân phòng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở.

Phường cũng đã lắp đặt 30 biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ đuối nước và bố trí nhiều phao cứu sinh dọc các suối thường xảy ra tai nạn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không tắm tại những nơi đã có biển cảnh báo, không đi sâu vào rừng hoặc lưu trú qua đêm ven sông, suối khi chưa được phép.

Dù đã được cảnh báo, nhiều bạn trẻ vẫn chủ quan tìm đến các khu vực suối nguy hiểm để vui chơi, tắm mát.

Ông Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, trước tình trạng nhiều người dân và du khách tìm đến các con suối để tắm giải nhiệt trong mùa nắng nóng, phường đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm phòng ngừa đuối nước.

“Những con suối ở đây rất đẹp, nhưng nước sâu và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là các đoạn xoáy, đá ngầm. Chúng tôi đã cho lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm để ngăn người dân xuống tắm. Lực lượng chức năng sẽ túc trực thường xuyên để nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm”, ông Dũng nói.

Theo ông, dù đã có cảnh báo, một số người vẫn chủ quan, cho rằng biết bơi là an toàn nên phớt lờ khuyến cáo. “Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện đồng bộ, bài bản để hạn chế tối đa việc người dân, du khách xuống tắm. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người trong mùa nắng nóng”, ông Dũng nhấn mạnh.