Nước sông ở Đà Nẵng dâng cao, tràn lên đường

TPO - Mưa liên tục hai ngày qua, nước sông Cẩm Lệ dâng cao tràn lên tuyến đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên từ nay đến ngày 13/6, tại TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.