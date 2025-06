Hoãn hủy nhiều chuyến bay tránh bão số 1

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế là Wutip) gây mưa to tại khu vực Trung Bộ, nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh lịch khai thác trong hai ngày 11 và 12/6 để đảm bảo an toàn.

Theo Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên trong tối 11/6 và rạng sáng nay (12/6), Vietnam Airlines đã phải hủy 14 chuyến bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra, hai chuyến bay VN7167 và VN7165 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Cam Ranh hay quay lại Hà Nội vì không đủ điều kiện khai thác tại sân bay này. Cùng thời điểm, 7 chuyến bay đến Đà Nẵng phải bay chờ, gây ảnh hưởng dây chuyền khiến 32 chuyến bay khác bị chậm từ 20 phút đến 1 giờ 5 phút. Ngoài ra tại sân bay Phú Bài - Huế, thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, nhiều chuyến bay đi và đến phải bay chờ hoặc khởi hành muộn. Trong chiều nay, Vietnam Airlines dự kiến tăng chuyến và bố trí máy bay thân rộng trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng phục vụ hành khách bị ảnh hưởng. Vietjet cũng thông báo về việc, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 nên từ trưa 11/6, thời tiết khu vực miền Trung có mưa lớn, gió giật, ảnh hưởng tới nhiều chuyến bay. Các hãng hàng không nhấn mạnh, hiện nay, mùa mưa bão đã bắt đầu, có thể làm thay đổi kế hoạch đi lại của hành khách và ảnh hưởng đến chỉ số đúng giờ của các hãng hàng không. Do đó, hành khách cần kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay. Hành khách được khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro nếu máy bay gặp nhiễu động không khí. Liên quan đến cơn bão số 1, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản, yêu cầu tất cả đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng, cũng như các hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại các cảng hàng không, sân bay. Đối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng hàng không thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin - liên lạc… để phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng nếu có, bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm và hoạt động khai thác tại sân bay. Các đơn vị được yêu cầu bố trí lực lượng trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng, từ đó đề xuất phương án khai thác phù hợp và an toàn. Đặc biệt lưu ý các nguy cơ mưa lớn sau khi bão đổ bộ và suy yếu. Đối với các hãng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cơ quan quản lý ngành hàng không yêu cầu tăng cường phối hợp, theo dõi sát diễn biến cơn bão số 1 để chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, thay đổi lịch bay phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động bay. Các hãng cần cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết, giảm thiểu ảnh hưởng đến khai thác và đảm bảo an toàn tài sản, con người trước diễn biến bất thường của thời tiết. Cảng vụ hàng không đảm bảo duy trì liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị liên quan để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Lộc Liên