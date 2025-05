Nghi máy bay trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất khi hạ cánh

Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, lúc 17h31 ngày 7/5, chuyến bay VJ1149 Hà Nội - TPHCM do cơ trưởng Trần Đình Thượng Vũ điều khiển, hạ cánh tại đường băng 25R và lăn bánh vào vị trí đỗ 93.

Đến 18h55 phút ngày cùng ngày, trực ban trưởng của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận được thông tin từ thợ máy, về việc chuyến bay VJ1149 khi lăn bánh vào vị trí đỗ đã phát hiện 2 lốp càng sau bên phải máy bay có nhiều vết rách dính cỏ xung quanh càng và lốp, nghi ngờ trượt ra lề và cán đèn khi hạ cánh.

Ngay sau đó, trực ban trưởng đã báo Khu bay cho xe kiểm tra đường cất hạ cánh 25R và phát hiện 1 đèn lề Bắc bị gãy và có cỏ dọc lề Bắc đường cất hạ cánh 25R.

Đài chỉ huy đã cho tạm ngưng khai thác đường cất hạ cánh 25R từ 19h10 để khu bay tiến hành vệ sinh và kiểm tra để đảm bảo an toàn. Đến 19h45, đường băng 25R được đưa vào khai thác bình thường.

Theo báo cáo, tại thời điểm máy bay hạ cánh lúc 17h31, đài chỉ huy không nhận được báo cáo gì bất thường của tổ bay.

Sau đó, trực ban trưởng cùng các đơn vị đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, cùng với đó yêu cầu đại diện hãng hàng không cung cấp báo cáo của tổ bay cho Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) và Cảng Hàng không quốc tế (KKQT) Tân Sơn Nhất theo quy định.

Tường trình của tổ bay cho biết, thời điểm máy bay tiếp cận đường băng 25R thì thời tiết Tân Sơn Nhất báo có gió, tầm nhìn 9km với mưa nhỏ. Tổ bay tiếp cận ổn định ở độ cao hơn 457m, sau đó đài chỉ huy cho phép hạ cánh với cảnh báo tầm nhìn có thể giảm và mưa đang kéo đến.

Tổ bay nhận định, tại thời điểm đó vẫn đủ điều kiện để hạ cánh nên tiếp tục; đèn đường băng, đèn tim đường băng, đèn tiếp cận… đều sáng rõ cho khu vực hạ cánh. Thời điểm hạ cánh có mưa xuất hiện.

Tổ bay đã cho máy bay hạ cánh trên khu vực quy định, đúng tim đường băng. Tuy nhiên, khi đặt bánh mũi và kéo thổi ngược thì máy bay bị mưa bao phủ, hiệu ứng trượt nước xuất hiện làm máy bay bị trượt và kết quả là càng chính giữa bên phải đã vượt qua lề đường băng.

Khi kéo máy bay vào bãi đỗ và chờ hết mưa để mở cửa, tổ bay đã đi kiểm tra càng, động cơ và báo động cho tổ tiếp theo cũng như các bên liên quan.

Xác nhận với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục HKVN khẳng định về sự cố xảy. Cơ quan quản lý hàng không đánh giá đây là sự cố mức C. Cục HKVN đã lập tổ điều tra sự cố theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điều 76 Thông tư 29/2021 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), sự cố hàng không mức C là sự cố gây hư hỏng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; sự cố gây hư hỏng nặng tàu bay, phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong khu bay dẫn đến tàu bay, phương tiện, trang thiết bị không thể hoạt động để cung cấp dịch vụ theo kế hoạch ban đầu; sự cố gây thương tích nặng cho người hoặc uy hiếp an toàn cao cho người, phương tiện hoạt động trên khu bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác tàu bay.

Theo Skyscanner, phần nguy hiểm nhất khi bay trong mưa, bão là cố gắng cất cánh hoặc hạ cánh. Bởi lẽ, mưa bão to có thể làm giảm tầm nhìn của phi công, khiến việc cất cánh và hạ cánh trở nên nguy hiểm. Ngoài ra, mưa lớn cũng có thể khiến động cơ máy bay bị hỏng.