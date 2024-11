Xem xét lập Ủy ban điều tra sự cố hàng không dân dụng

TPO - Bộ Giao thông vận tải được giao xây dựng đề án thành lập Ủy ban điều tra sự cố hàng không dân dụng tách bạch với vai trò quản lý nhà nước.

Đề xuất mô hình an ninh hàng không chuyên trách

Ngày 1/11, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, tại cuộc họp Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ủy ban ANHK).

Thông báo nêu rõ, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban ANHK là cần thiết.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì rà soát, đánh giá, tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; cập nhật tình hình mới, tình hình an ninh mạng phát sinh; phân định giữa phạm vi quản trị, khai thác giữa doanh nghiệp để kiến nghị điều chỉnh các quy định.

Tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban ANHK, các cơ quan liên quan nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật, đề xuất việc kiện toàn Ủy ban. Trường hợp cần thiết, bổ sung thành viên là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các đơn vị liên quan.

Bộ Công an được giao nghiên cứu các quy định của pháp luật, đề xuất mô hình an ninh hàng không chuyên trách, thống nhất, xuyên suốt các bộ phận, trên cơ sở tận dụng lực lượng hiện có, không làm ảnh hưởng đến hoạt động an ninh hàng không hiện tại; xây dựng phương án quản lý bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn nhân sự; đề xuất tại báo cáo tổng kết năm 2024 của Ủy ban ANHK.

Kiểm tra an ninh hàng không tại các doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xây dựng đề án về khắc phục các khuyến cáo cũng như việc thành lập Ủy ban điều tra sự cố hàng không dân dụng tách bạch với vai trò quản lý nhà nước; về bổ sung vị trí, nhiệm vụ của Ủy ban ANHK.

Đối với Ủy ban điều tra sự cố hàng không dân dụng, cần xác định cấp có thẩm quyền thành lập, việc sử dụng các cơ quan chức năng chuyên ngành giúp việc điều tra sự cố; xác định vị trí và yêu cầu về tính thống nhất thông tin, dữ liệu của Văn phòng Ủy ban ANHK; hoàn thành đề án trong tháng 12 năm nay.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian từ nay đến cuối năm, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam cập nhật các quy định về an ninh hàng không, rà soát, kiểm tra, đánh giá các cơ quan, doanh nghiệp hàng không trong toàn hệ thống về các nội dung: Chương trình an ninh hàng không, kiểm tra hành khách, kiểm tra hành lý… Bộ Công an phối hợp tham gia quá trình kiểm tra, đánh giá.

Phó Thủ tướng yêu cầu, sau khi kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp hàng không trong toàn hệ thống, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá nhu cầu về trang thiết bị an ninh hàng không đối với các cảng hàng không chưa đáp ứng yêu cầu; đề xuất về hạ tầng, kỹ thuật, nhân lực; báo cáo tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban ANHK.

Ủy ban ANHK có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về bảo đảm an ninh hàng không và chỉ đạo ứng phó.

Các Bộ Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan được giao xây dựng phương án diễn tập tình huống thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, bị tấn công mạng chiếm quyền điều hành bay đối với các cảng hàng không có lượng hành khách đông cũng như các cảng hàng không có lượng hành khách thấp.