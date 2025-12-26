Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sân bay Phú Quốc chính thức 'đổi chủ'

Lộc Liên
TPO - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức được cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp thuộc Sun Group từ đầu năm 2026. Sân bay này đang được triển khai dự án mở rộng hơn 1.050 ha, nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định cấp giấy phép kinh doanh Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc, tỉnh An Giang cho Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Sun Group từ ngày 1/1/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mô hình quản lý, khai thác sân bay.

Theo quyết định, SAC chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không tại sân bay Phú Quốc, bảo đảm hoạt động an ninh, an toàn và liên tục. Doanh nghiệp cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh cảng hàng không, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam.

Vào trung tuần tháng 11, UBND tỉnh An Giang, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và SAC đã ký thỏa thuận số 01/2025/TT về phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng HKQT Phú Quốc.

san-bay-phu-quoc-1.png
Phối ảnh sân bay Phú Quốc sau khi mở rộng. Ảnh: SG.

Động thái cấp phép diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng để đón làn sóng du lịch và các sự kiện quốc tế lớn. Cuối tháng 6 năm nay, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời làm chủ đầu tư dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc, với quy mô hơn 1.050 ha. Dự án hướng tới nâng công suất sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp khoảng 4,5 lần so với hiện nay.

Theo phương án được phê duyệt, sân bay Phú Quốc sau mở rộng sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E của ICAO, đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Hạ tầng đường băng được nâng cấp đồng bộ, trong đó đường cất hạ cánh hiện hữu được kéo dài lên 3.500 m và xây mới đường băng thứ hai dài 3.300 m, giúp tăng năng lực khai thác và bảo đảm an toàn bay trong mọi điều kiện thời tiết.

Cùng với đó, hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 100 vị trí, trong đó có 45 vị trí dành cho máy bay thân rộng, kết hợp hệ thống ống lồng hiện đại. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG Singapore, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng, hướng tới trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của hạ tầng hàng không Việt Nam.

Khám phá thiết kế và công năng đột phá của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốcsdbnvd (8).png
Phối cảnh nhà ga hành khách của sân bay Phú Quốc sau khi mở rộng. Ảnh: SG.

Một điểm đáng chú ý khác là việc tích hợp loạt công nghệ vận hành thông minh, từ check-in từ xa, phân loại hành lý tự động đến nhận dạng sinh trắc học, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống còn khoảng 15-20 giây mỗi hành khách. Nhà ga VIP cũng được đầu tư xây mới, đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh, nghi lễ và tiện nghi ở mức cao, phục vụ các đoàn cấp cao và sự kiện quốc tế.

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc là một trong năm dự án đạt và vượt tiến độ trong nhóm 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 (APEC 2027). Việc chính thức cấp phép kinh doanh được xem là bước hoàn thiện quan trọng, tạo nền tảng để sân bay Phú Quốc sẵn sàng đón dòng khách quốc tế tăng mạnh, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức APEC 2027, khi Phú Quốc được định hướng trở thành đô thị biển quốc tế và trung tâm du lịch, dịch vụ có sức cạnh tranh trong khu vực.

Lộc Liên
#Phú Quốc #sân bay #Sun Group #mở rộng #hành khách #hạ tầng #du lịch

