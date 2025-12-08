APEC 2027 là 'cơ hội vàng' cho du lịch Phú Quốc, An Giang

TPO - Năm nay, du lịch An Giang phục hồi mạnh với hơn 24 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch xấp xỉ 68.000 tỷ đồng, tăng hơn 91% so với cùng kỳ năm trước. Sang năm 2026, tỉnh An Giang đặt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách, trọng tâm chuẩn bị APEC 2027 tại Phú Quốc để mở ra cơ hội định vị lại thương hiệu du lịch.

Du lịch phục hồi mạnh

Chiều 8/12, Sở Du lịch An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở du lịch An Giang - cho biết, toàn ngành đã phục hồi vượt kỳ vọng, hoàn thành các chỉ tiêu trước 2 tháng. Hoạt động xúc tiến, quảng bá mở rộng ra nhiều thị trường trọng điểm trong và ngoài nước; nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức quy mô, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm mới hình ảnh An Giang trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang.

Cũng theo ông Thái, hệ thống cơ sở lưu trú đáp ứng tốt nhu cầu du khách; doanh nghiệp lữ hành phục hồi mạnh; chất lượng dịch vụ nâng lên rõ rệt. Kết thúc năm 2025, An Giang đón hơn 24 triệu lượt khách, tăng hơn 27% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt (tăng hơn 90%). Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 67.900 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ, vượt gần 73% so với kế hoạch năm.

Dù vậy, theo ông Thái, du lịch của địa phương vẫn đối diện nhiều thách thức: Giá cả đầu vào tăng, hạ tầng kết nối vùng chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch thiếu tính đột phá, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, xúc tiến quốc tế chưa tương xứng... ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2026, An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách, trong đó 2,1 triệu khách quốc tế, tổng thu trên 70.000 tỷ đồng.

Ông Thái đặc biệt nhấn mạnh, APEC 2027 là cơ hội vàng để An Giang và Phú Quốc quảng bá hình ảnh ra thế giới. Vì vậy, công tác chuẩn bị cơ sở lưu trú, trung tâm hội nghị, hạ tầng dịch vụ cần được đẩy nhanh, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch sẽ là chìa khóa để APEC 2027 thành công.

Tăng tốc chuẩn bị APEC 2027

Tại hội nghị, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang - thông tin, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang và An Giang cũ đã hoàn tất hợp nhất và kiện toàn bộ máy, chuẩn bị tốt nhất cho APEC. Hiệp hội kiến nghị tỉnh An Giang sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho APEC; chuẩn hóa 100% biển hiệu, tài liệu, bản đồ, hướng dẫn… sang song ngữ Việt - Anh; đồng bộ hóa thông tin trực tuyến tại bến cảng, khu du lịch, taxi.

Năm 2025 du lịch An Giang thu gần 68.000 tỷ đồng.

Ông Huy đề xuất sớm thành lập Trung tâm Quản lý du lịch tại Phú Quốc và Trung tâm hỗ trợ du khách; xem xét cơ chế miễn thị thực mở rộng cho khách đến Phú Quốc và di chuyển sang các địa phương trong tỉnh. Nghiên cứu xây dựng biểu trưng du lịch Phú Quốc tương tự mô hình các nước, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới cho tỉnh sau sáp nhập.

Doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Du lịch An Giang đang tái đào tạo nhân lực theo chuẩn quốc tế, nâng cao ngoại ngữ, kiến thức văn hóa, phục vụ khách Ấn Độ, Hà Lan, các quốc gia Hồi giáo… Đồng thời cam kết giữ giá ổn định trong suốt sự kiện APEC, để tạo thiện cảm với bạn bè quốc tế.

“Khi mỗi người dân, mỗi người làm du lịch trở thành một đại sứ hình ảnh, chúng ta sẽ đưa du lịch Phú Quốc và An Giang lên tầm cao mới”, ông Huy nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đánh giá, du lịch An Giang năm nay phục hồi ấn tượng, trở thành điểm sáng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, biến động thế giới, cạnh tranh giữa các điểm đến và thiên tai cực đoan là thách thức không thể xem nhẹ.

Ông Phước đề nghị, toàn ngành du lịch của tỉnh tập trung hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn bị chu đáo cho APEC 2027. Với quyết tâm đổi mới và sự đồng hành của doanh nghiệp, du lịch An Giang sẽ tiếp tục bứt phá trong năm 2026.

