Hàng không - Du lịch

Google News

Huế thu 11.700 tỷ đồng từ du lịch

Ngọc Văn
TPO - Ngành du lịch TP Huế đã có đà tăng trưởng mạnh mẽ khi lượng khách đến với Cố đô trong tháng 11 năm nay tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 11.700 tỷ đồng.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Huế cho biết, tháng 11 năm nay, du lịch thành phố ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Lượng khách đến Huế tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ.

lang-vua-khai-dinh.jpg
Từ đầu năm đến nay, Huế đón hơn 5,8 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: Ngọc Văn.

Tính từ đầu năm đến nay, Huế đón hơn 5,8 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Các lĩnh vực dịch vụ - thương mại duy trì mức tăng ổn định. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng 14,8%. Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 1,342 tỷ USD, tăng 19,3%; nhập khẩu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 16,8%. Nguồn vốn huy động, dư nợ tín dụng đều tăng; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,7%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 33.642 tỷ đồng, tăng 15,6%. Thành phố cấp mới 44 dự án, trong đó có 10 dự án FDI. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 30%, vốn đăng ký gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Thu ngân sách cũng là điểm sáng của Huế, khi 11 tháng đã vượt dự toán, đạt 12.900 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 63% kế hoạch Thủ tướng giao, thuộc nhóm địa phương có tiến độ cao hơn mức trung bình cả nước.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực; chỉ số PCI xếp thứ 6, PAR-INDEX xếp thứ 7 toàn quốc. Sau hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Ngọc Văn
#Du lịch #TP Huế #bứt phá #tăng trưởng #doanh thu #khách quốc tế #tăng trưởng kinh tế #cải cách hành chính

