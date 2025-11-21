Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuyên Quang:

Kiểm tra nạn 'ôm' phòng, 'thổi giá' tại làng du lịch Lô Lô Chải

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang vừa lập đoàn kiểm tra tình trạng đầu cơ, môi giới “ôm” phòng đẩy giá lên gấp 3-4 lần tại làng du lịch Lô Lô Chải, nhằm bảo vệ quyền lợi du khách và uy tín cộng đồng địa phương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú - cho biết, chính quyền xã Lũng Cú đã lập đoàn kiểm tra thông tin đầu cơ, môi giới “ôm” phòng đẩy giá tại làng du lịch Lô Lô Chải.

image.jpg
Một góc làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Ảnh: Phùng Linh.

Theo ông Chung, để chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch và lễ hội hoa Tam giác mạch, UBND xã Lũng Cú đã chuẩn bị kỹ càng, triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, địa phương chú trọng tổ chức chỉnh trang vỉa hè, lòng đường, kiểm soát an toàn thực phẩm và quản lý xây dựng nhằm bảo tồn nét văn hóa truyền thống.

Tổ quản lý, xây dựng bảo tồn phát triển du lịch xã Lũng Cú có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Đây là những nỗ lực tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, nâng cao trải nghiệm thân thiện, hấp dẫn cho du khách.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, hiện tượng đầu cơ, môi giới “ôm” phòng đẩy giá cao gấp 3-4 lần so với giá niêm yết là mới phát sinh. Xã đã thành lập đoàn kiểm tra chuyên sâu, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm ổn định thị trường lưu trú, bảo vệ quyền lợi du khách và uy tín của cộng đồng du lịch địa phương.

Trước đó, trên một số diễn đàn phản ánh, du khách đến làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú gặp tình trạng giá phòng lưu trú tăng cao bất thường do hiện tượng đầu cơ, môi giới “ôm” phòng rồi bán lại với giá gấp 3-4 lần niêm yết. Có trường hợp, giá phòng từ 600.000 đồng/ngày bị đẩy lên tới 2,4 triệu đồng/ngày.

Nhiều du khách phản ánh phải chấp nhận mức giá cao hoặc bỏ qua việc nghỉ lại, chỉ tham quan trong ngày, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm. Một số chủ homestay cũng không kiểm soát được giá bán lại do môi giới tự do không chịu ràng buộc cam kết giá niêm yết.

Làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú vừa được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” bởi Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism). Nơi đây nổi bật với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương độc đáo cùng văn hóa bản địa đặc sắc của cộng đồng người Lô Lô. Danh hiệu này đã giúp Lô Lô Chải thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Đức Anh
#Lô Lô Chải #du lịch #giá phòng #đầu cơ #Lũng Cú #kiểm tra #du khách

