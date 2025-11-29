Đặc sắc đêm khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu 2025

Tối 28/11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, chương trình nghệ thuật “Lai Châu kỳ vĩ - rực rỡ sắc màu” chính thức mở màn cho Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025. Chương trình diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Mở đầu là tiết mục “Cờ Đảng sáng mãi vùng biên” do tập thể diễn viên biểu diễn. Tiết mục mang tính chính luận rõ nét, giàu cảm xúc, ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng và những đổi thay ở Lai Châu trên hành trình phát triển vùng biên. Không khí tại Quảng trường trở nên trang trọng, thiêng liêng. Đây cũng được xem là tiết mục chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.

Tiết mục “Cờ Đảng sáng mãi vùng biên” mở đầu cho chương trình.

Thông qua Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu 2025, tỉnh chủ trương giới thiệu hình ảnh một vùng đất giàu tiềm năng, đậm bản sắc và mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư, người yêu du lịch đến tìm hiểu, hợp tác. Mục tiêu là đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, Lai Châu là miền đất thượng nguồn sông Đà với cảnh quan hùng vĩ, hội tụ “sơn kỳ, thủy tú, động tiên”. Tỉnh tự hào có nhiều ngọn núi cao trên 3.000 m, cùng hệ thống hang động, thác nước và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc. Ông cũng nêu lại giá trị lịch sử, nơi Vua Lê Lợi từng đề thơ trên vách đá Pu Huổi Chỏ, để lại Bảo vật quốc gia “Bia Cổ Hoài Lai”.

Ông Hải cho biết, nhận thức rõ giá trị thiên nhiên và văn hóa, tỉnh đã định hướng phát triển du lịch là ngành kinh tế chủ lực. Đến nay, Lai Châu đã hình thành 25 khu, điểm du lịch và duy trì thường niên 3 lễ hội cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm du lịch chủ lực đã có thương hiệu, như bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, điểm đến ASEAN và các cung đường Marathon chinh phục mây ngàn. Tỉnh đang nỗ lực bảo tồn, khai thác hợp lý giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp trong, ngoài nước khảo sát, đầu tư phát triển du lịch.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình nghệ thuật diễn ra theo ba phần rõ ràng: “Lai Châu - miền huyền thoại”, “Lai Châu - giao hưởng những sắc màu” và “Lai Châu - khát vọng vươn xa”. Mỗi chương là một lát cắt sinh động, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và khát vọng phát triển của Lai Châu. Âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo hòa quyện giúp khán giả đi từ miền cổ tích của núi rừng, qua sắc màu các dân tộc, tới khát vọng đổi mới của tỉnh nơi cực Tây Tổ quốc.

Kết thúc phần nghi lễ và nghệ thuật truyền thống là phần trình diễn DJ sôi động do ca sĩ Quốc Vượng và DJ Mr. Timo Nguyễn đảm nhiệm. Phần biểu diễn mang không khí trẻ trung, hiện đại, kết nối truyền thống với nhịp sống đương đại và thổi bừng tinh thần lễ hội tại Quảng trường Nhân dân tỉnh.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu năm 2025.

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động: trưng bày, trình diễn và giao lưu văn hóa của cộng đồng các dân tộc; thưởng thức ẩm thực vùng cao; tham quan sản phẩm OCOP như sâm, trà, hoa lan; chiêm ngưỡng triển lãm nhiếp ảnh về du lịch Lai Châu; và tham gia Famtrip “Khám phá thác Nậm Lúc”. Chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc và giải Marathon với chủ đề “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng”.

Chương trình thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự.

Tuần Du lịch và Giải Marathon không chỉ là dịp biểu diễn, quảng bá sản phẩm du lịch. Đây còn là diễn đàn để tỉnh giới thiệu tiềm năng, mời gọi đầu tư, khẳng định nỗ lực phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế địa phương.