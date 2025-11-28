‘Cơn sốt’ check in tàu du lịch tại Hạ Long

SVO - Những ngày qua, khu vực bến tàu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hàng loạt bức ảnh mang phong cách "trời Âu" sang chảnh được chia sẻ rộng rãi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm.

Hòa mình vào trào lưu đang "gây bão", Trần Đức Anh (22 tuổi, Quảng Hà) đã nhanh chóng có mặt để lưu lại bộ ảnh kỷ niệm. Là một người đam mê nhiếp ảnh và nắm bắt các xu hướng mới, Đức Anh không giấu được sự hào hứng: "Đơn giản là mình thích ghi lại những khung hình đẹp. Bối cảnh ở đây mang lại cảm giác rất giống châu Âu, vừa sang trọng lại vừa phóng khoáng".

Không chỉ thỏa mãn niềm vui cá nhân, chàng trai trẻ còn tích cực chia sẻ những hình ảnh này trên nhiều nền tảng mạng xã hội. "Đến nơi mới thấy không khí thật sự sôi động. Ai nấy đều háo hức tạo dáng, gương mặt rạng rỡ. Mình cảm giác như mọi người đều đang cùng nhau tận hưởng một khoảnh khắc đẹp đẽ của thành phố" - Đức Anh bộc bạch.

Trần Đức Anh thích thú lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng bên bến tàu.

Cùng chung niềm tự hào của một người con đất Mỏ, Ánh Dương (22 tuổi) cũng không bỏ lỡ cơ hội "bắt trend" ngay trên quê hương mình. Với Dương, những chiếc tàu du lịch không đơn thuần là phương tiện vận tải mà còn là linh hồn của vịnh biển.

"Những chiếc du thuyền lướt nhẹ trên làn nước xanh biếc không chỉ phục vụ du lịch mà còn là mảnh ghép không thể thiếu, tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ và lãng mạn cho Di sản thiên nhiên thế giới," Ánh Dương chia sẻ. Cô tin rằng, mỗi bức ảnh được đăng tải chính là một lời mời gọi chân thực và hiệu quả nhất để quảng bá du lịch Quảng Ninh đến bạn bè bốn phương.

Ánh Dương nhanh chóng đu trend chụp ảnh tàu.

Lý giải về sức hút của địa điểm này, chị Hồng Nhung – một người kinh doanh tự do tại Hạ Long – cho rằng chính sự kết hợp giữa hiện đại và thiên nhiên đã tạo nên nét chấm phá độc đáo.

Chị Nhung nhận định: "Khu vực bến tàu sở hữu một 'vibe' rất đặc biệt: vừa hiện đại, tấp nập nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng của biển cả. Khung cảnh những chiếc du thuyền trắng neo đậu san sát thực sự tạo cảm giác như đang lạc bước tại một thành phố cảng châu Âu thu nhỏ".

Những bức ảnh mang đậm chất "trời Âu" được chị Hồng Nhung chia sẻ trên mạng xã hội.

Có thể thấy, "cơn sốt" check-in với tàu du lịch Hạ Long không chỉ dừng lại là một trào lưu "sống ảo" thoáng qua. Hơn hết, đó là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và tình yêu quê hương của người dân đất Mỏ, mong muốn lan tỏa vẻ đẹp nơi mình sống theo một cách tươi mới và hiện đại.