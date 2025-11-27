Baby Three 'hết thời', nhiều bạn trẻ bán lại chỉ vài chục nghìn

SVO - Cách đây một năm, giới trẻ sẵn sàng xuống tiền triệu để săn lùng những chiếc hộp mù (Blind Box), trong đó có Baby Three. Thế nhưng hiện nay, những mô hình búp bê này dường như đã "hết thời", bị nhiều bạn trẻ lãng quên, thậm chí rao bán lại với giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Cách đây một năm, Baby Three là cái tên "làm mưa làm gió" trong cộng đồng giới trẻ. Không ít người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để được sở hữu những mẫu đẹp và hiếm. Cảm giác hồi hộp khi "xé túi mù", khoảnh khắc mở trúng "secret" (phiên bản hiếm) và niềm vui khoe chiến lợi phẩm lên mạng xã hội đã đẩy Baby Three trở thành một trào lưu của thế hệ Gen Z.

Những mô hình này tạo ra một cơn sốt tiêu dùng chưa từng có khi một hộp nhỏ vài trăm nghìn được săn đón với mức giá sang tay cao ngất ngưởng, gấp hai, ba lần so với giá gốc phụ thuộc vào độ hiếm. Việc sở hữu đủ bộ thậm chí trở thành thước đo "chịu chơi" của nhiều bạn trẻ. Thương hiệu nhanh chóng nắm bắt nhu cầu này, liên tục tung ra các series mới, khiến thị trường luôn trong tình trạng cháy hàng.

Thị trường nóng quá nhanh cũng khiến nó nguội lạnh không kịp trở tay. Tần suất ra mẫu mới dày đặc khiến người chơi không theo kịp, thiết kế trở nên lặp lại, cảm giác háo hức ngày càng vơi dần. Từ món đồ khan hiếm, Baby Three trở thành sản phẩm phổ thông, mất dần sức hút và rơi vào vòng xoáy bão hòa.

Các mẫu mới nhất của Baby Three năm trước được Mai Linh nâng niu đặt ngay đầu giường.

Mai Linh (20 tuổi, Quảng Ninh), một người từng thuộc "hệ nghiện Blind Box", chia sẻ: "Giờ này năm trước, vì theo trào lưu, mỗi lần Baby Three ra mẫu mới mình đều phải sở hữu cho bằng được. Lúc đó cảm giác mở được con mình thích hoặc con hiếm vui lắm. Số tiền mình bỏ ra cho thú vui này giờ cũng phải đến 5 triệu".

Thế rồi, khi sự mới mẻ qua đi, Mai Linh chợt nhận ra rằng đằng sau thú vui nhất thời là một mô hình tiêu dùng khó bền vững: "Về sau cứ vài tuần lại có mẫu mới, trào lưu cũng dần nguội lạnh. Tự nhiên mình thấy các mô hình mình từng nâng niu giờ vừa vô dụng, vừa phí tiền. Giờ cả tháng mình còn chẳng đụng đến, cũng không biết bán lại cho ai, vứt đi thì tiếc tiền, đành cất tủ".

Những mẫu gấu từng được Mai Linh xem như "tài sản tinh thần", nay lại hóa thành đồ vật chiếm chỗ.

P. L (20 tuổi, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng tương tự: "Năm trước vì thấy bạn bè xung quanh đều mua nên mình cũng ‘fomo’, dần dần thành cả bộ sưu tập lúc nào không hay. Hiện tại mình đã bán vài con, những con còn lại chỉ để trưng chứ cũng không biết làm gì cả".

Sự bão hòa này kéo theo một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với người sưu tầm. Để hoàn thành trọn bộ một series, người chơi phải chi ra hàng triệu đồng, và khi đam mê nguội lạnh, họ nhận ra mình đang sở hữu hàng chục món đồ chơi mà họ không còn yêu thích hoặc không thể bán lại được nữa. Khi cơn sốt qua đi, cộng đồng sưu tầm gần như đồng loạt "thoát hàng", giá trị resale (bán lại) tụt dốc thảm hại, buộc người chơi phải giữ lại những món đồ không mong muốn, hoặc tệ hơn, phải vứt bỏ.

Các group mua bán Baby Three vẫn nhộn nhịp, nhưng là nhộn nhịp người rao bán với mức giá chỉ bằng 1/6 so với trước, thậm chí nhiều mẫu còn không ai hỏi mua.

Không chỉ người sưu tập, ngay cả người mua để tặng cũng "tỉnh ngộ". Anh V.L (SN 2002, Hà Nội) nhớ lại giai đoạn Baby Three gây sốt: "Thấy các bạn nữ thích và khoe nhiều trên mạng, mình cũng muốn mua tặng bạn gái. Lúc hai đứa cùng bóc túi mù thì phấn khích lắm, đến mức có lần chúng mình chi tiền triệu để gắp thú bông Baby Three ở trung tâm thương mại". Tuy nhiên, khi trào lưu nguội đi, giá trị giảm nhanh đến mức anh cũng phải bất ngờ: "Ngày trước mua 300.000 - 400.000 đồng/hộp, giờ chỉ coi như thú bông bình thường. Một vài con Baby Three ‘lè khe’ giờ thành… đồ chơi cho mèo nhà người yêu".

Tháng 2 năm 2025, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết Baby Three có đi theo… Labubu? với dự báo của TS. Trần Thị Vân Anh: "Chỉ trong thời gian ngắn, những mẫu đồ chơi này sẽ dần chìm vào lãng quên. Hơn nữa, việc chi số tiền lớn sẽ tạo thói quen hoang phí, không biết quản lý tài chính, ảnh hưởng đến kinh tế bản thân, gia đình. Đặc biệt, tiêu tiền theo xu hướng dễ dẫn tới mất kiểm soát trong chi tiêu".