Đi tìm 'vua cua' gây sốt du lịch Cà Mau

TPO - Ước hết tháng 11, Cà Mau đón hơn 7,4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 118.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 7.700 tỷ đồng. Riêng tháng 11, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II đã thu hút sự quan tâm lớn của khách du lịch.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, lượng khách tới tỉnh trong 11 tháng của năm nay tăng hơn 13% so cùng kỳ năm trước, đạt hơn 93% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch lên hơn 7.700 tỷ đồng, tăng hơn 16% cùng kỳ năm trước.

Ngày hội cua Cà Mau thu hút khoảng 75.000 lượt du khách đến tham quan và mua sắm.

Chỉ riêng tháng 11, Cà Mau đón hơn 514.000 lượt (khách quốc tế hơn 9.700 lượt), ước tổng doanh thu du lịch hơn 679 tỷ đồng, trong đó Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II diễn ra từ ngày 16-22/11 đã thu hút khoảng 75.000 lượt du khách đến tham quan và mua sắm. Ngoài ra, một số sự kiện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng thu hút đông khách tham gia, như giải Marathon Cà Mau 2025...

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, để kích cầu du lịch cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Du lịch Cà Mau - Bứt phá 180 ngày”. Cùng đó, tiếp tục thêm sản phẩm du lịch mới, quy hoạch phát triển du lịch sau hợp nhất tỉnh, phát triển du lịch sinh thái vùng U Minh Hạ với sản phẩm Đêm U Minh huyền thoại...

Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 đạt 11,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 14.200 tỷ đồng. Năm 2030, Khu du lịch Mũi Cà Mau đảm bảo đủ các điều kiện được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Lập đề án phát triển Khu du lịch Nhà Mát trở thành Khu du lịch quốc gia. Đến năm 2045, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, kết nối vùng, đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch quốc tế. Hệ thống du lịch thông minh được vận hành hiệu quả, 100% điểm du lịch trọng điểm kết nối số và ứng dụng công nghệ phục vụ khách.