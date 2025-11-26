Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đi tìm 'vua cua' gây sốt du lịch Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ước hết tháng 11, Cà Mau đón hơn 7,4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 118.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 7.700 tỷ đồng. Riêng tháng 11, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II đã thu hút sự quan tâm lớn của khách du lịch.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, lượng khách tới tỉnh trong 11 tháng của năm nay tăng hơn 13% so cùng kỳ năm trước, đạt hơn 93% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch lên hơn 7.700 tỷ đồng, tăng hơn 16% cùng kỳ năm trước.

lv-0-20251118133441-2434.jpg
Ngày hội cua Cà Mau thu hút khoảng 75.000 lượt du khách đến tham quan và mua sắm.

Chỉ riêng tháng 11, Cà Mau đón hơn 514.000 lượt (khách quốc tế hơn 9.700 lượt), ước tổng doanh thu du lịch hơn 679 tỷ đồng, trong đó Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II diễn ra từ ngày 16-22/11 đã thu hút khoảng 75.000 lượt du khách đến tham quan và mua sắm. Ngoài ra, một số sự kiện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng thu hút đông khách tham gia, như giải Marathon Cà Mau 2025...

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, để kích cầu du lịch cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chương trình Du lịch Cà Mau - Bứt phá 180 ngày”. Cùng đó, tiếp tục thêm sản phẩm du lịch mới, quy hoạch phát triển du lịch sau hợp nhất tỉnh, phát triển du lịch sinh thái vùng U Minh Hạ với sản phẩm Đêm U Minh huyền thoại...

Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 đạt 11,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 14.200 tỷ đồng. Năm 2030, Khu du lịch Mũi Cà Mau đảm bảo đủ các điều kiện được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Lập đề án phát triển Khu du lịch Nhà Mát trở thành Khu du lịch quốc gia. Đến năm 2045, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, dịch vụ, kết nối vùng, đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch quốc tế. Hệ thống du lịch thông minh được vận hành hiệu quả, 100% điểm du lịch trọng điểm kết nối số và ứng dụng công nghệ phục vụ khách.

Tân Lộc
#Cà Mau #du lịch #khách quốc tế #doanh thu #sự kiện du lịch #phát triển du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục