Thanh Hóa: Cách 'trả ơn' thiên nhiên của đội xe ôm du lịch ở thung lũng Kho Mường

TPO - Sau mỗi chuyến chở khách xuống thung lũng Kho Mường, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, thành viên đội xe ôm trích một phần số tiền thù lao, góp vào quỹ thôn bản để chi tiêu xây dựng cơ sở vật chất tại địa phương. Họ xem đó là cách “trả ơn” thiên nhiên vì đã ban tặng vẻ đẹp đặc biệt cho vùng đất này.

Thung lũng đặc biệt

Nằm trong vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bản Kho Mường, trọn trong một thung lũng sâu, nơi đây 65 hộ dân đồng bào Thái với hơn 300 nhân khẩu sinh sống quần tụ.

Từ trên cao nhìn xuống, Kho Mường hiện ra như một bức tranh mộc mạc và tinh tế. Những mái nhà sàn của người Thái nằm nép bên sườn núi, phía trước là ruộng bậc thang thoai thoải, phía sau là cánh rừng già nguyên sinh bao bọc. Vẻ đẹp nguyên sơ của bản làng khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nhất là những người thích khám phá.

Bản Kho Mường nằm sâu trong thung lũng, vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Sáng đầu đông, con dốc dẫn vào Kho Mường phủ một lớp sương trắng. Con đường vào bản dài chỉ chừng 1km nhưng ngoằn ngoèo, gập ghềnh, uốn quanh những triền núi cao chót vót. Dốc cao, đường khó đi nên du khách thường phải xuống đi bộ vì. Tuy nhiên, tại đây cũng có các bác tài xe ôm người Thái chất phác, sẵn sàng chở khách xuống bản.

“Người dân chở khách tham quan quê hương, bản làng, cũng là để có thêm nguồn thu nhập chi tiêu cho cuộc sống”, anh Ngân Văn Cường (trú bản Kho Mường) kể.

Theo những người lái xe, hồi đầu, việc chở khách còn tự phát, việc ai nấy làm nên nhiều lúc có trục trặc. Đến tháng 6/2022, Công an xã Thành Sơn (cũ) phối hợp với UBND xã ra mắt mô hình “Xe ôm du lịch tự quản về an ninh trật tự”. Lúc bấy giờ, 90 người dân trong bản đã tự nguyện đăng ký.

Con đường dẫn vào Kho Mường gập ghềnh, khó khăn, phải đi xe máy hoặc đi bộ.

Kể từ khi mô hình đi vào hoạt động, đội ngũ xe ôm làm việc chuyên nghiệp hơn, thân thiện, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, giữ được nét đẹp truyền thống của người dân bản địa.

Mô hình được triển khai dưới sự quản lý của UBND xã và hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp từ công an xã, ban quản lý thôn.

Cách 'trả ơn' thiên nhiên đặc biệt

Theo đội chở khách thuê, mỗi chuyến xe (cả chiều vào bản và đi ra), các tài xế nhận thù lao 100.000 đồng. Du khách có thể chọn người chở, còn không đội xe cũng chia nhau để ai cũng có chuyến chở khách trong ngày.

Mỗi ngày, mỗi thành viên chở khoảng 2-3 lượt, thu nhập vài trăm nghìn. Vào mùa du lịch, dịp lễ, Tết, lượng khách về Kho Mường đông hơn, tiền thu được vì thế cũng giúp họ có thêm chi phí trang trải cuộc sống.

“Thiên nhiên cho mình cái đẹp để du khách tìm đến. Có thêm thu nhập cũng là nhờ vào núi rừng đã ban tặng cả, nên mỗi lượt xe, chúng tôi sẽ trích lại 10.000 đồng cho thôn bản, lấy đó làm kinh phí sửa đường, mua thêm thùng rác, trồng cây và xây dựng Kho Mường...”, anh Cường bày tỏ.

Kho Mường còn giữ vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ.

Để xây dựng hình ảnh du lịch đẹp trong lòng du khách, mỗi thành viên trong đội xe ôm ngoài việc chở khách còn luôn giữ thái độ thân thiện, mến khách, đồng thời giới thiệu cho du khách về lịch sử và văn hóa truyền thống của bản.

Tuy nhiên, với đội xe chở khách du lịch ở Kho Mường, họ vẫn luôn mong muốn con đường dẫn vào thung lũng được đầu tư, chỉnh trang tốt hơn, đón thêm nhiều du khách đến tham quan.

“Đến Kho Mường không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan rất đẹp mà còn có những người dân thân thiện, giữ được nét độc đáo, kỳ diệu của nơi đây. Tôi cũng khá bất ngờ với đội xe ôm chở khách du lịch, họ rất chuyên nghiệp, gần gũi”, anh Thanh Tùng - một du khách chia sẻ..

Chính quyền xã Pù Luông cho biết, hoạt động xe ôm tại Kho Mường nhiều năm qua luôn được quản lý bởi lực lượng công an xã và ban quản lý thôn bản, nhờ đó, công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Hiện, con đường xuống Kho Mường còn nhiều khó khăn, địa phương cũng đề xuất xây dựng tuyến đường xuống trung tâm bản, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, bản Kho Mường nằm ở vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nên việc triển khai còn gặp một số vướng mắc.