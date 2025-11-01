Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'

TPO - Hằng năm, sau khi kết thúc mùa vàng của những ruộng bậc thang, từng cơn gió lạnh len lỏi trên khắp các cung đường của vùng cao Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đây là lúc Sa Pa bước vào mùa "săn mây" đẹp nhất.
Những áng mây bồng bềnh bao trùm cả núi đồi, thêm chút se se lạnh chớm đông khiến cho lòng người xao xuyến.
Từ trên đỉnh núi cao 3.143m, mặt trời ló rạng ngay từ 6h, chân trời phía đông dần dần chuyển sang ánh vàng lấp lánh. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, vì thế nhiều du khách đã chuẩn bị áo ấm để đảm bảo chuyến đi vui, giữ sức khỏe và đáng nhớ.