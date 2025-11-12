'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

TPO - Sương mù dày đặc lúc sáng sớm biến những nếp nhà sàn, ruộng lúa bậc thang ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Thanh Hóa ẩn hiện mờ ảo, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, yên bình.
Người dân địa phương cho biết, do nằm ở độ cao 1.700m nên Pù Luông mang trong mình luồng không khí mát mẻ, trong lành và sương mù bao phủ bốn mùa. "Mùa hè sương, mây sà xuống rất đẹp, còn về mùa đông sương mù dày đặc, phủ từ sáng sớm đến tận trưa. Cũng vì cảnh sắc luôn ẩn hiện như vậy mà du khách rất thích đến đây", chị Huê (chủ một Homestay ở xã Pù Luông" chia sẻ.