Hàng không - Du lịch

Google News

'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Phạm Trường

TPO - Sương mù dày đặc lúc sáng sớm biến những nếp nhà sàn, ruộng lúa bậc thang ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Thanh Hóa ẩn hiện mờ ảo, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, yên bình.

Video: Pù Luông mờ ảo trong sương sớm.
tp-4.jpg
Pù Luông (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa﻿) từ lâu đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ, núi non hùng vĩ tạo nên một bức tranh sơn thủy khổng lồ, làm mê mẩn bao du khách trong và ngoài nước. Những ngày này, Pù Luông sương mù bao phủ dày đặc, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây được ví như "Sa Pa xứ Thanh".
tp-6.jpg
Nhìn từ trên cao, những nếp nhà sàn của người Thái, Mường ven chân núi và những đồng lúa trên ruộng bậc thang ẩn hiện trong sương mù dày đặc.
tp-5.jpg
Tuyến đường độc đạo qua xã Pù Luông ẩn hiện trong sương mù.
tp-8.jpg
tp-7.jpg
tp-9.jpg
Người dân địa phương cho biết, do nằm ở độ cao 1.700m nên Pù Luông mang trong mình luồng không khí mát mẻ, trong lành và sương mù bao phủ bốn mùa. "Mùa hè sương, mây sà xuống rất đẹp, còn về mùa đông sương mù dày đặc, phủ từ sáng sớm đến tận trưa. Cũng vì cảnh sắc luôn ẩn hiện như vậy mà du khách rất thích đến đây", chị Huê (chủ một Homestay ở xã Pù Luông" chia sẻ.
tp-15.jpg
Con đường nhỏ dẫn về các bản làng ở Pù Luông hiện ra mờ ảo, đi giữa những ruộng lúa bậc thang.
tp-14.jpg
Khung cảnh mờ ảo khiến du khách đến đây rất thích thú. "Năm nào tôi cũng vài lần đến Pù Luông﻿ giữa mùa lúa chín để ngắm mây, sương sớm. Ở đây mới cảm nhận được không khí trong lành, nhẹ nhàng và yên bình" anh Thanh Tùng (34 tuổi) cho hay.
tp-11.jpg
Những nếp nhà sàn của người dân địa phương mờ ảo trong làn sương mù dày đặc.
tp-21.jpg
Đến khoảng 10h, từng làn sương mù dày đặc dần bớt, người dân địa phương tranh thủ thu hoạch lúa trên những ruộng bậc thang.
tp-22.jpg
Khung cảnh yên bình trên từng ngã đường, lối nhỏ khiến ai mỗi lần đặt chân đều thích thú.
tp-18.jpg
Pù Luông mang đậm nét đẹp của miền núi cao Tây Bắc với ruộng bậc thang lớp lớp, mây núi trùng điệp, mang nét đẹp mờ ảo, hoang sơ đến mê người.
Phạm Trường
#Pù Luông #du lịch Thanh Hóa #sương mù #nui non #thái #mường #hoang sơ

