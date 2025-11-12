'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

TPO - Sương mù dày đặc lúc sáng sớm biến những nếp nhà sàn, ruộng lúa bậc thang ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Thanh Hóa ẩn hiện mờ ảo, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, yên bình.